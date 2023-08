Elon Musks mystiske projekt granskes

Inden byggeriet overhovedet er gået i gang, er et større Tesla-koncept løbet ind i problemer.

Konceptet går under under navnet ’Project 42’ og er, ifølge flere medier, et kodenavn for Elon Musks plan om at bygge et hjem af glas tæt på Teslas gigantiske fabrik i byen Austin i delstaten Texas.

De amerikanske myndigheder er dog lige nu i fuld gang med at undersøge, om Elon Musk har brugt midler fra Tesla til at finansiere sit private drømmehus.

Det skriver Business Insider.

Indledende fase

Mediet skriver, at den amerikanske anklagemyndighed i New York har bedt flere nuværende og tidligere Tesla-ansatte om at møde i retten i september for at få klarhed over forløbet.

Også det amerikanske finanstilsyn, SEC, ser nærmere på sagen, selvom de stadig kun er i en indledende fase.

Hverken Tesla, de amerikanske myndigheder eller Elon Musk har kommenteret på sagen.

Det vides heller ikke, om Project 42 fortsat er på tegnebrættet

Storkamp lader vente på sig

Det er langt fra første gang denne sommer, at Elon Musk finder vej til overskrifterne.

Siden juni har alverdens medier været præget af historier om Elon Musk og Mark Zuckerberg, efter førstnævnte på det sociale medie X skrev, at han ville være 'klar på en cagefight (kamp i et lukket bur, red.)' med Facebook-grundlæggeren.

Hvem ville vinde i en kamp i et bur mellem disse to? Foto: AP Photo/Manu Fernandez, Stephan Savoia)

Kampen er fortsat ikke blevet meldt officielt ud, og Zuckerberg har da også skrevet om Tesla-stifteren, at 'han ikke er seriøs'.

'Jeg tror, vi alle kan enes om, at Elon ikke er seriøs, og det er på tide at komme videre,' skriver han i et opslag på Threads.

'Hvis Elon på noget tidspunkt bliver seriøs omkring en dato og et officielt event, så ved han, hvordan han får fat i mig. Ellers er det tid til at komme videre, skrev han.