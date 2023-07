Elon Musks vilde planer: Skal være den største i Europa

Den amerikanske bilproducent Tesla har netop søgt om at få lov til at fordoble produktionen af elbiler på fabrikken i Berlin

Tesla har speederen i bund for tiden.

Den amerikanske bilproducent har øget sin omsætning med 48 procent sammenlignet med sidste år, og nu melder Tesla-chefen, Elon Musk, ud om sine store planer for fabrikken i Tyskland.

Det skal nemlig være den største af sin slags i Europa, skriver CNN.

Tesla har således ansøgt om at få lov til at fordoble produktionen på fabrikken i Berlin, så man i fremtiden er i stand til at producere intet mindre end en million elektriske biler om året.

Sådan så det ud i 2022, da Tesla åbnede sin gigafabrik. Foto: Pool.

Slår Volkswagen

På fabrikken, der ligger knap 30 kilometer sydøst for den tyske hovedstad, vil man også producere flere battericeller end hidtil.

Udbygningen af den såkaldte ’Gigafactory’, der producerede sin første bil i marts 2022, vil betyde, at Volkswagens super-fabrik i den tyske by Wolfsburg bliver slået af tronen som den største i Europa.

Salget af Teslaer har i år været ret forrygende.

Helt konkret er der blevet langet 466.140 Teslaer over disken mellem april og juni, hvilket er 80 procent mere end året forinden, fortæller Tesla i en pressemeddelelse.

Teslas administrerende direktør, Elon Musk, har forklaret, at han hellere vil tjene lidt færre penge pr. bil, hvis det betyder, at han kan få flere af de populære elbiler på vejene. Derfor har han også sat priserne ned i en lang række lande.

Tesla har desuden indgået en større aftale med de amerikanske bilgiganter Ford og General Motors, som også er ved at gøre sit indtog på markedet for elbiler.

Aftalen betyder, at Ford- og General Motors-biler fremover vil få adgang til Teslas enorme netværk af ladestandere i Nordamerika - hvad der før har været en af Teslas konkurrenters største udfordringer på det voksende marked.