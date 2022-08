En kort fornøjelse: NASA dropper stor raket-affyring

Mandag eftermiddag skulle NASA have fyret op for den stolstilede måne-mission, Artemis I, der skulle bane vejen for igen at få mennesker på månen. Motorproblemer betød dog, at NASA måtte aflyse dagens opsendelse

Tusinder sad og ventede i spænding mandag eftermiddag, da NASA skulle have taget det første store skridt mod igen at placere mennesker på Månen.

Raketten til Artemis I-missionen er blevet klargjort hele natten og morgenen amerikansk tid, men kort før deadline valgte NASA at droppe dagens opsendelse.

Det skyldes ifølge NASAs kommentator Derrol Nail problemer med læk fra motor 3, som ingeniørerne har arbejdet på i løbet af dagen. Det oplyste NASAs direktør for opsendelsen omkring kl. 14.30 dansk tid.

Den næste mulighed for opsendelse er fredag 2. september, men det vides endnu ikke, om de tekniske problemer er løst, eller om vejret arter sig til den tid.

- Vi sender ikke raketten op, før alt er rigtigt. Hvis der er et problem med motoren, kan man ikke sende den afsted. Det er en kompliceret maskine og et kompliceret system, og man skal ikke tænde for knappen, før den er klar, siger Bill Nelson, administrator hos NASA, efter aflysningen.

Stort potentiale for videnskaben

Formålet med mandagens mission var at tjekke, om systemet fungerede, så man i 2024 kan sende mennesker med om bord, først i kredsløb om Månen og senere til landing på Månen.

På sigt er det planen at bruge Månen som en mellemstation til Mars.

Der har ikke været mennesker på Månen i 50 år, men ifølge astrofysiker ved DTU Space Michael Linden-Vørnle, udgør Månen et stort potentiale for videnskaben.

Del kan Månen benyttes som en effektiv raketbase, fordi den lave tyngdekraft gør det nemmere at affyre raketter med tung last.

Og samtidig tilbyder Månen langt bedre vilkår for teleskoper end Jorden, fordi der ikke er forstyrrelser fra atmosfæren.

Når rumkapslen vender tilbage til jorden, bliver det med en hastighed på over 39.000 km/t. Foto: Ritzau Scanpix/Chandan Khanna

Hastighed: 39.400 km/t

Artemis I-missionens formål var at lette fra jorden, flyve rundt i kredsløb om månen to gange og herefter returnere sikkert hjem gennem Jordens atmosfære.

Ifølge Michael Linden-Vørnle er det blandt andet fartøjets varmeskjold, der skal testes i Artemis I-missionen.

Ifølge CNN kan rumkapslen nemlig nå temperaturer op til 2760 grader, når den flyver ned gennem Jordens atmosfære med en astronomisk fart på 39.400 km/t.

Raketsystemet, der går under navnet Space Launch System (SLS), vejer omkring 2,6 millioner kilo, hvilket svarer til vægten af otte fulde Jumbo Jet-fly, skriver CNN.

Og ifølge mediet tager det under to timer for raketten at nå op i en svimlende højde af 3860 kilometer, hvorefter raketten kobles af, og rumkapslen Orion fortsætter sin færd mod Månen.