En lille revolution inden for pc-monitorer

Fladskærmen begyndte for to årtier siden at erstatte billedrørsskærmen foran pc'er, og selvom vi siden har fået højere opløsning og nye funktioner, så har udviklingen inden for monitorer været langsom. Indtil nu!

Det hænger sammen skærmteknologien i produkterne. Hidtil har så godt som alle pc-monitorer været baseret på LCD-teknologi, der i populær tale fejlagtigt kaldes LED.

De største forskelle - kontrast, betragtningsvinkler, hastighed - har været afgjort af undertypen eller paneltypen.

Der findes i monitorer tre typer LCD kaldet hhv. VA (middel kontrast, smalle betragtningsvinkler), IPS (lav kontrast, brede betragtningsvinkler) og TN (hurtig responstid, smalle betragtningsvinkler).

Tre typer kompromiser.

OLED gør entré

Den nyere OLED-teknologi er allerede slået igennem i tv-skærme, mobiltelefoner og digitale ure.

Med OLED kræves ikke længere skærm (LCD) og bagbelysning (LED). Det er ét og samme i OLED, hvorfor lys, farver, kontrast og betragtningsvinkler får et kæmpe løft, samtidig med at skærmene bliver tyndere. Tidligere problemer med 'burn-in' (fastbrænding af billedet) er blevet taklet.

2022 og 2023 har markeret startskuddet for OLED i pc-monitorer. Der har ganske vist været et par OLED-monitorer tidligere, men det har været nicheprodukter til tårnhøje priser.

Priserne er stadig ikke helt i bund, men produkterne er ikke længere uopnåelige. Producenter som Acer, AOC, Asus, LG, Dell, Philips og Samsung sælger i Danmark OLED-monitorer til mellem 3.300 og 14.000 kroner.

De første skærme er målrettet spilbrug, hvilket afspejles i designet, men over de kommende år vil udvalget blive udvidet.

Rygtet vil vide, at Apple fra 2024 begynder at skifte til OLED i iPad og Mac, hvilket branchen forventer giver et kæmpe boost, der løfter alle både i havet.

