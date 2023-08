En 'Nintendo Wii' i dit TV? Nyt selskab arbejder på det

Sony, Sky og Telly samarbejder allerede med det nye selskab om at åbne for bevægelsesspil på TV'et. Selskabet eksperimenterer desuden med Apples nye kameramuligheder på Apple TV

Det relativt nye selskab hedder Nex, med hovedsæde i San Francisco, og deres virke blev for nylig dokumenteret af den amerikanske journalist Janko Roettgers for Lowpass.

Nex har udviklet et kamerasystem, der kan spore brugernes bevægelser foran skærmen i realtid, hvilket kan bruges til bl.a. bevægelsesspil, interaktive tv-programmer, fitness og reklamer. Nex's teknologi kræver ikke en controller ligesom den gamle Nintendo Wii.

Teknologien kan åbne for en ny bølge af Wii-lignende spil, der vil kunne købes i TV'ets app-butik.

Wii var lige pludselig kæmpestor - og så forsvandt den igen. Nu får den så et comeback direkte i tv'et. Arkivfoto: Torben Stroyer/Polfoto

Samarbejder med Sony, Sky og Telly

Ifølge Lowpass samarbejder Nex allerede med Sony om at åbne for bevægelsesspil på nyere Sony Google TV, der understøtter Sonys kamera.

Annonce:

Nex leverer også bevægelsesspil til britiske Skys TV-skærm og er en byggesten i den gratis TV-skærm med reklamer fra Telly, der ligeledes har bevægelsesspil. Telly findes indtil videre kun i USA.

Blandt de første spil finder man bl.a. Starri (musikspil), Party Fowl (multiplayer minispil), Miniacs (racerspil), Pop Shot (multi-player basketball), Wiz World (adventurespil), MoFit (boksespil) og Air Racer (3D-flyvespil).

Ydermere bekræfter Nex, at de er gået i gang med at kigge nærmere på Apples udvidelse af 'Continuity Camera' til Apple TV, der senere på året lanceres med tvOS 17. En kompatibel iPhone skal parres som kameraenhed.

Nex Playground boks

Selskabet har annonceret egen boks kaldet Nex Playground. Den har indbygget kamera, der kan spore bevægelser, og lander i USA i december til en pris på 200 dollars.

Nex Playground kan tilsluttes enhver TV-skærm via HDMI.

Annonce:

I modsætning til implementeringen i TV-skærme, som også kan åbne for fitness og andre ting, vil boksen primært blive solgt som en spilkonsol til bevægelsesspil. Spillene får man adgang til via et abonnement til 89 dollars om året. Kameraet kan spore op til fire personer samtidig.

Kan Nex opnå succes, hvor Microsoft fejlede med Kinect? Timingen er rigtig, mener deres direktør.

- Det næste stykke større hardware, der skal tilføjes til smart TV'et for at muliggøre nye former for interaktioner, (bliver et) kamera, sagde Nex medstifter og adm. direktør David Lee.

Læs også: Derfor skal du ikke bekymre dig, hvis dit barn gamer meget