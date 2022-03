En sten i skoen på Putin: Dansker udbyder internet til ukrainerne

Mens bomberne regner ned over Ukraine, er noget så simpelt som internetforbindelse en udfordring.

Dét problem ønsker den danske virksomhed MiWire at afhjælpe.

Virksomheden, der vandt Danish Tech Challenge i 2018, har doneret 50 af sine produkter til Ukraine, der skal hjælpe folk i nød med at koble sig på internettet.

Det fortæller direktøren i MiWire, David Fleischer, til Ekstra Bladet.

- Vi ved, at kommunikation til folk i nød er altafgørende. Forestil dig, at man selv stod og ikke kunne komme i kontakt med sin familie.

– Udover man selv har det forfærdeligt, er det endnu mere forfærdeligt, hvis man ikke har mulighed for at finde ud af, hvor ens kære befinder sig, siger David Fleischer.

Lang rækkevidde

Mobiltelefoner har typisk dækning, hvis den er et par kilometer væk fra en mast. MiWires udstyr kan dække op til 10-15 kilometer fra en mast, hvilket er gavnligt, når der dagligt bliver bombet master og infrastruktur i Ukraine.

- Enheden har indbygget WiFi-hotspot, så du af en radius på 300 meter omkring enheden vil have internetforbindelse. Vores antenne er speciel på den måde, at den skal ud og op, og så har den en retningsbestemt antenne, der automatisk finder den mast med den bedste datahastighed.

- Det gør den unik. Og når man dagligt hører om telefonmaster og infrastruktur, der bliver bombet, er det enormt vigtigt, at den kan række langt, siger David Fleischer.

Direktøren fortæller yderligere, at enheden kan holde strøm i 15-20 timer i tilfælde af strømudfald.

Bredt samarbejde

David Fleischer fortæller, at han samarbejder med gruppen 'Bevar Ukraine' og har været i løbende kontakt med FN i København om, hvor udstyret skal sendes hen.

- Ukrainerne har også rakt ud til os for at lave en aftale, fordi de gerne vil have endnu flere end de 50, vi har doneret.

- Vi er ved at samle ind, så private donerer, kan sende udstyr afsted. Der er vi nået op på et par af 20 stykker nu.

David Fleischer løfter dog også sløret for en bekymring i forbindelse med, at udstyret skal sendes til den ukrainske frontlinje.

- Jeg er nervøs for, at vores udstyr kan falde i de forkerte hænder, men vi har fjernstyret mulighed for at slukke for vores udstyr, hvis vi kan se, at udstyret er på det forkerte sted. Det samme netværk, der giver internetforbindelse, giver os adgang til udstyret, siger han.