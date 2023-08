Endelig i Danmark: Her tæsker Apple konkurrenterne

Bedre, billigere og nu tilgængelig i Danmark.

Apple er klar til at tage kampen op mod Sonos med lanceringen af anden version af smarthøjtaleren HomePod i Danmark.

Tech-giganten første udgave af højtaleren fra 2018 kom nemlig aldrig til Danmark og blev lidt af en fiasko i hjemlandet USA.

Højtaleren var for dyr, og stemmeassistenten for dum, og den solgte så dårligt, at Apple var nødt til at sænke prisen.

Tager kun få sekunder

Den opdaterede udgave tæsker dog konkurrenterne på flere områder.

Opsætning er klassisk Apple og som altid i en liga for sig selv.

Og selvfølgelig går der under to minutter, fra du smider maskineriet i stikkontakten, til den er opsat med din Apple-konto.

Samtidig tager det kun HomePod få sekunder automatisk at kalibrere lyden, alt efter hvor den er placeret.

Særligt her kunne Sonos lære noget. Der skal du fortsat vifte rundt med din iPhone, hver gang højtaleren flyttes.

Et tykt 'stofnet' omkranser Apples Homepod. Under testen blev den udsat for en tur i en møgbeskidt køkkenvask, men uden større problemer. En våd klud fjernede alle pletter i første forsøg. Foto: Henning Hjort

Sløj fornøjelse

Lyden er (for en smart-højtaler) ret imponerende på den store model - også prisen på 2699 kroner taget i betragtning.

360-graders lyden fungerer virkelig godt og kan nemt fylde en mindre stue, hvis den står frit på et bord.

Modsat forringes lyden væsentligt, hvis den placeres på tætpakkede områder som en bogreol eller nær en væg.

Den lyder særligt godt til moderne pop og hiphop, men kæmper lidt med live-koncerter, ældre rock og jazz med strygere, hvis volumen er i den højere ende.

Omvendt er den mindre variant, Homepod Mini, der står til en pris 899 kroner, dog en noget sløj fornøjelse på lydsiden og egner sig bedst til børne-, eller badeværelset.

Homepod Mini er ikke helt samme fremragende byggekvalitet som storebroderen. Her virker bunden en anelse løs. Det virker kun til at være kosmetisk, men det er en ærgerlig lille fejl på et så veldesignet produkt. Foto: Henning Hjort

Skræmmende gode mikrofoner

Der er et væld af indbyggede funktioner, der først er rigtig interessante, hvis du leger med tanken om anskaffe flere 'smarte' produkter i dit hjem.

Indbygget termometer og luftfugtighedsensor vil for de fleste være rimelig ligegyldigt, men kan eksempelvis parres med flere nyere ovenlysvinduer og ventilatere.

Du kan endda foretage opkald gennem højtaleren. Funktionen virker forbavsende godt og de indbyggede mikrofoner er skræmmende gode selv på flere meters afstand.

Der er dog enkelte gange, hvor modtageren har brokket sig over ekko-lyd.

Erstatter ikke soundbar

Apples Homepod er genial til dem, der allerede er en del Apple-økosystemet og ønsker en simpel løsning til god lyd.

Apple reklamerer dog selv med, at de trådløst kan tilslutte lyden fra fjernsynet gennem et Apple TV.

Det er en fin ekstra mulighed og funktionen virker i praksis, men med en pris på næsten 5400 kroner for to styks, er du langt bedre tjent med en dedikeret soundbar, hvis du alene er ude efter god TV-lyd.