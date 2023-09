Endnu et teleselskab hæver priserne

Det bliver snart dyrere at købe nyt mobilabonnement hos lavprisselskabet eesy, som TDC-ejede Nuuday ejer. På eesys hjemmeside varsler teleselskabet prisstigninger, som træder i kraft 3. oktober.

Det er ikke kun samme dag, som CBB Mobils prisstigninger træder i kraft. eesy hæver også priserne på flere mobilabonnementer med samme beløb: 20 kroner per måned.

Se også: Sammenlign priser på mobilabonnementer

Op til 20 procent dyrere

Det er to ud af tre af eesys mobilabonnementer, der inden længe stiger i pris. Det mindste abonnement med fri tale og 30 GB data til 99 kroner kommer fremover til at koste 119 kroner per måned. I samme ombæring fordobles mængden af data i EU fra 15 GB til 30 GB om måneden.

Det andet abonnement har en normalpris på 119 kroner per måned og inkluderer fri tale og i perioder alt mellem 60 og 100 GB data per måned samt 20 GB data i EU. Snart bliver prisen 149 kroner per måned, men til gengæld er mængden af data også forøget til 200 GB per måned.

eesy rører ikke ved det tredje og største mobilabonnement med fri tale, fri data og 5G til 199 kroner per måned.

Læs også: Sådan får du bedre dækning på mobilen

Slå til inden prisstigning og spar 160 kroner

Overvejer du at købe mobilabonnement hos eesy, bør du slå til senest den 2. oktober. Frem til prisstigningen lokker eesy nemlig med lave intropriser på de to mobilabonnementer, der snart stiger i pris.

Det lille abonnement koster kun 19 kroner per måned de første to måneder, mens det andet abonnement kun koster 39 kroner per måned de første to måneder. Det er en besparelse på 160 kroner for begge abonnementer.

Find det billigste abonnement

Det er kun nye kunder, der får 'fornøjelsen' af at betale op mod 20 procent ekstra for de to mobilabonnementer.

Hvis du er en af mange danskere, der er på udkig efter et nyt mobilabonnement, bør du slå til hos et teleselskab, der endnu ikke har hævet priserne.

På Telepristjek.dk kan du se priser på alle teleselskabernes mobilabonnementer og finde det abonnement, der er bedst og billigst i forhold til dit forbrug. Du kan også læse om andre gode tilbud såsom muligheden for at få gratis entré og turpas til Tivoli med et mobilabonnement.

Vælg et teleselskab med god mobildækning

Når du køber mobilabonnement, bør du altid vælge et teleselskab, som bruger et mobilnet med god dækning nær din bopæl. Der findes fire mobilnet i Danmark: TDC NET, Telia, Telenor og 3.

Det netværk, der er bedst det ene sted, kan vise sig at være dårligst det andet sted. For ikke at ende med at vælge teleselskab og mobilnet i blinde kan du benytte Telepristjeks dækningskort, hvor mere end 10.000 danskere har delt ud af deres erfaringer med teleselskaberne netværkskvalitet. Her kan du se, hvilke teleselskaber der har bedst dækning hos dig.

Læs også: Disse teleselskaber dækker bedst

Sådan sikrer du dig, når du handler