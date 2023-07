Engelske app-udviklere vil gå i krig mod Apple

App-udviklere er sure på Apple. Rigtig sure.

Tirsdag blev det offentliggjort, at 1566 app-udviklere fra England har lagt sag an mod tech-giganten i et gruppesøgsmål med et erstatningskrav i milliardklassen - hele 785 millioner pund, en sum, der svarer til cirka 6,8 milliarder danske kroner.

Det skriver Reuters.

De mange app-udviklere mener, at Apple tager for meget i kommission, en sats der ligger på mellem 15 og 30 procent, når apps sælges på App Store.

'Apples gebyrer til app-udviklere er overdrevne og kun mulige på grund af dets monopol på distribution af apps til iPhones og iPads,' lyder konklusionen fra professor ved Center for Konkurrencepolitik ved University of East Anglia, Sean Ennis, der fører sagen.

Misbrug af priser

Tech-giganten har tidligere været ude at sige, at 85 procent af udviklere ikke betaler kommission, og at firmaets platform hjælper europæiske udviklere med at udbrede deres produkter til markeder i over 175 lande verden over.

Den undskyldning lader udviklerne dog til at være ligeglade med.

'Gebyrerne er uretfærdige i sig selv og udgør misbrug af priser. De skader app-udviklere og også deres app-købere,' siger Sean Ennis.