Er dine Blockbuster-film også forsvundet?

Frasalget af Blockbuster puster igen til debatten.

Flatpanels.dk er blevet kontaktet af danskere, som mangler flere af de film, som de har 'købt' - ikke lejet - da Blockbuster var ejet af danske Nuuday (TDC/YouSee). Filmene er forsvundet uden varsel eller kommunikation d. 12. juni, hvor Blockbuster formelt blev overdraget til svenske SF Anytime

SF Anytime lover udbedring

Flatpanels.dk har kontaktet Nuuday og SF Anytime for at få en forklaring. SF Anytime oplyser følgende:

- Vi har arbejdet utrolig hårdt på at forene Nordens to største filmtjenester i løbet af foråret for at kunne tilbyde vores kunder det absolut bedste udvalg. Da vi købte Blockbuster i marts, var der 1.500 film og omkring 4.000 afsnit af tv-serier, som SF Anytime manglede.

- Vi arbejder intensivt på at hente de titler, der mangler i vores filmbibliotek, og sigter mod at få det løst i løbet af sommeren, siger Peter Öhman, Indholdschef på SF Anytime/Blockbuster.

Selskabet henviser til siden for kommende titler, hvor man kan se, hvad der snart tilgår kataloget af både nye og gamle film.

Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Lover at kompensere

Såfremt danskeres manglende købte film stadig ikke er dukket op efter sommeren, så lover Blockbuster at kompensere købet.

- Hvis en kunde så stadig mangler nogen titel, vil vi kompensere dem. Vores ambition er at tilbyde vores kunder det mest komplette filmkatalog på det nordiske marked, siger Peter Öhman.

I så fald skal man henvende sig til kundesupporten.

Nok til at berolige kunder?

Sagen kommer efter PlayStation sidste år lukkede sin filmbutik og fjernede købte film, som kunder havde betalt for, uden at kompensere.

I 2019 lukkede filmbutikken Plejmo i Danmark. Den var svenskejet og blev dengang overtaget af danske Blockbuster, hvilket sikrede kundernes købte film. Men hvad var der sket, hvis en konkurrent ikke havde overtaget Plejmo?

At købte film midlertidigt eller permanent tilbagetrækkes fra kundernes digitale filmhylder er i værste fald tyveri og i bedste fald en sag, der kalder på et juridisk slagsmål.

