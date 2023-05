Få masser af data i udlandet til latterligt lav pris

Mange danskere ynder at rejse til varmere himmelstrøg i løbet af sommerferien, og for de flestes vedkommende går turen til et EU-land.

Er du en af mange, der skal rejse til inden for EU’s grænser i løbet af sommeren, er der rigtig gode muligheder for at spare penge på mobilregningen.

59 kroner per måned henover sommeren

Lavprisselskabet duka frister lige nu med et tilbud, der er svært at modstå. For bare 59 kroner per måned frem til den 30. september 2030 kan du få fri tale i og til EU, 35 GB data til brug i Danmark og yderligere 35 GB til brug i EU. Derefter fortsætter abonnementet til normalprisen på 119 kroner per måned.

35 GB data er mere end rigeligt til at dække en gennemsnitglig danskernes dataforbrug, da en dansker i gennemsnit bruger 20,0 GB per måned. Og med 35 GB ekstra til brug i EU-lande er der altså ingen grund til at holde igen med mobilforbruget, bare fordi du er udenlands.

duka frister også med et andet abonnement til præcis samme pris. Her får du 100 GB data til brug i Danmark og yderligere 20 GB til brug i EU. Dette abonnement er til dig, som har et højere forbrug herhjemme i Danmark og ikke har brug for nær så meget data under ferien.

Husk at give dit abonnement et sommertjek

Inden du rejser sydpå, eller et hvilken som helst andet sted uden for landets grænser denne sommer, bør du tjekke, om dit mobilabonnement er lige så rejseklar som dig selv.

Danskernes evigt stigende forbrug af mobildata betyder, at du højst sandsynligt også har brug for data til rådighed i udlandet. Inden du rejser på ferie bør du derfor sikre dig, at dit mobilabonnement er med EU-data inkluderet. dukas mobilabonnementer er gode bud på billige mobilabonnementer med rigtigt meget data til brug i udlandet.

Men der findes også mange andre gode og billige abonnementer. Læs meget mere om, hvordan du og din smartphone bliver rejseklar her.



