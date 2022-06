Facebook: Max 10 våbensalg

Forbuddet mod at købe og sælge våben via Facebook skal angiveligt overtrædes 10 gange, før det får konsekvenser for brugeren, skriver mediet The Washington Post

Det er forbudt at sælge og købe våben via Facebook.

Sådan har politikken været hos den amerikanske techgigant siden 2016, hvor de strammede deres interne regelsæt efter pres fra amerikanske politikere og aktivister.

Men købere og sælgere kan bryde reglen 10 gange, før de får sparket fra platformen.

Det skriver det amerikanske medie The Washington Post på baggrund af interne dokumenter og interviews med seks nuværende og tidligere medarbejdere.

En mild overtrædelse

Dermed betragtes våbensalg som en langt mere mild overtrædelse af platformens regler end eksempelvis deling af billeder af terrorister, som øjeblikkeligt medfører, at brugeren bliver bandlyst.

Hvis bruger, som sælger og køber våben via Facebook, ovenikøbet aktivt opfordrer til vold eller åbenlyst støtter kendte voldelige grupperinger kræver det dog kun fem advarsler, før de får sparket, skriver det amerikanske medie på baggrund af kilderne.

'Facebooks våbenpolitik har længe har været en kilde til strid blandt virksomhedens øverste ledelse og politiske beslutningstagere, som er blevet splittet mellem platformens ønske om ytringsfrihed og offentligt pres for at begrænse våbensalget', lyder det.

Stifter af græsrodsorganisationen Moms Demand Action, Shannon Watts. Foto: Stefani Reynolds / AFP

De er medskyldige

Shannon Watts, som er stifter af Moms Demand Action, der er den største græsrodsbevægelse i USA, som aktivt arbejder for at stoppe salg af våben, mener, at Facebook er medskyldige i den våbenvold, som plager USA.

- Facebooks 10-advarsels-regel for brud på regler om våbensalg er mere end chokerende - det er ufatteligt farligt, siger hun i en pressemeddelelse på baggrund af artiklen i The Washington Post.

- Vold med våben flår vores samfund i stykker, men Facebook er mere optaget af at give våbensælgere ikke bare én ekstra chance, men 10 chancer? Det er ikke ansvarlighed, det er medskyldighed, siger hun.

Utilsigtede overtrædelser

Facebook hverken be- eller afkræfter overfor Washington Post, at platformen har interne regler om 10 advarsler.

- Hvis vi identificerer nogen alvorlige overtrædelser, som potentielt kan skade folk i den virkelige verden, så tøver vi ikke med at kontakte ordensmagten, siger Facebooks talsperson Andy Stone til mediet.

- Virkeligheden er, at næsten 90 procent af dem, som får en advarsel for overtrædelse af vores politik om skydevåben, ender med at få mindre end to, fordi deres overtrædelser er utilsigtede, og når vi først informerer dem om vores politiker, overtræder de dem ikke igen, siger han til det amerikanske medie.

Våbenlovgivningen har de seneste uger været højt på dagsordenen hos amerikanske medier, politikere og aktivister.

For to uger siden blev USA ramt af de værste skoleskyderi i årevis. Her gik en 18-årig mand ved navn Salvador Ramos amok på Robb Elementary School i den lille by Uvalde nær Mexico i Texas og dræbte 19 børn og to voksne angiveligt med en semiautomatisk AR-15-riffel og et håndvåben.

