Fald ikke i denne iPhone-fælde til Black Friday

Det giver ikke mening at lede efter gode tilbud på den nyeste iPhone, da den ikke er meget bedre end sin forgænger, forklarer ekspert

Det kan efterhånden være svært at finde ud af, hvilken iPhone der reelt er kongen i den store telefonjungle.

Men det er i hvert fald ikke iPhone 14, der ellers er det nyeste skud på stammen.

Forskellen på den og den forrige iPhone 13 er nemlig ikke stor nok, fortæller Torben Vognsen, der er Apple-ekspert og redaktør på tech-magasinet Input.

- Holder du begge telefoner i hænderne, vil du højst sandsynligt ikke kunne mærke forskel, forklarer han.

Ekstra Bladet har da også tidligere givet fem gode grunde til ikke at købe iphone 14.

Og umiddelbart lader det heller ikke til at være den telefon, som de fleste danskere her op til Black Friday er interesserede i at få fingre i.

Måske er det inflationen, måske er det, fordi de nye modeller ikke lever helt op til hypen. Danskerne er i hvert fald tossede med at søge efter gamle iPhones.

IPhone 13 topper listen skarpt efterfulgt af iPhone SE og iPhone 13 Mini.

Det viser en undersøgelse fra Pricerunner, som da heller ikke overrasker ikke Torben Vognsen.

- IPhone 13 er det bedste køb, du kan lave lige nu, for det giver ikke mening at give flere penge for en telefon, som har de samme processorer og kun er marginalt bedre og hurtigere, siger han og uddyber:

- Skal du bare have en god ”no-bullshit-iPhone”, skal du købe 13’erne, men jeg kan godt forstå, hvis folk er i tvivl. Det er blevet et fragmenteret marked med mange modeller, som er svære at kende fra hinanden.

iPhone 13 er lige nu den telefon, som flest danskere er interesserede i.

Ikke meget at hente

Hvis du leder efter et godt tilbud på en iPhone under Black Friday, kommer du nok til at lede længe.

Tager man udgangspunkt i en iPhone 13 kunne den ifølge Pricerunner fås til 5895 kroner i Power 1. september, mens den i skrivende stund står i 5699 kroner.

Ifølge Torben Vognsen er det da heller ikke på Apples telefoner, du kommer til at finde de vildeste besparelser.

- Der vil måske være lidt penge at hente, hvis du køber en ældre model, men jeg tvivler på, at de kommer til at skære særlig meget i prisen. Det sker nemlig langt sjældnere med Apples telefoner, forklarer han.

Samtidig oplever han lige nu en tendens, hvor folk i langt højere grad holder på deres telefoner i længere tid.

- Dem der vil købe den nyeste model nu, kommer måske med en iPhone 8 eller iPhone 9 i lommen, og så vil det jo være en stor opgradering.

Har du mod på at prøve noget andet end iPhone, kan du se vores eksperts bud på tre telefoner, hvor du får meget mere for pengene end iPhone 14.