Fanpleaser

I naturen er er der økosystemer som ørkener, regnskove og koralrev. I den teknologiske verden hedder økosystemerne Apple, Google og Samsung.

Samsung er omtrent lige så glade for Apple, som koraller er for ørkener.

Det sætter sydkoreanerne en tyk streg under med deres nye Galaxy Buds2 Pro, som byder på såkaldt ‘24 bit hi-fi lyd’ fra lydkilder med tilstrækkelig høj kvalitet. Man opnår det nemlig kun, hvis lyden kommer fra en af Samsungs egne smartphones og ens streamingtjeneste understøtter de 24 bit.

Har man begge dele bliver man belønnet med eminent lydkvalitet, når musikken spiller.

Bassen er rummelig med dyb klang og bredde uden at være overdreven og buldrende, og diskanten er klar og ren uden at skære i trommehinderne. Også ved lav lydstyrke.

Er du mere til det ene end det andet, kan du nok få det til at svinge via Samsungs equalizer.

Kombineret med den nye mere effektive støjreduktion, kan Buds2 Pro suge dig ud af virkeligheden og indespærre dig i et musikalsk trykkammer, der kan blæse fimrehårene i dine ørekanaler vandret.

Buds2 Pro kommer også med funktionen transparent lyd, så man kan høre omgivelserne, hvis man eksempelvis løber eller cykler i trafikken. Det fungerer, men høretelefonerne har en lidt sær måde at gengive omverdenens lyde på.

Høretelefonerne er skrumpet en smule sammenlignet med forgængeren, blevet lidt lettere og meget mere komfortable. Overfladen er gået fra glat til matteret, hvilket gør dem nemmere at håndtere. De glider ikke så let mellem fingrene, og de sidder bedre fast i ørerne.

Man kan også sende en række kommandoer til dem med små smølfespark, så man ikke behøver at finde mobilen frem for at skrue ned eller vælge en ny sang. Funktionen er dog ret følsom, så det hænder relativt ofte, at man uforvarende sender en kommando, hvis man lige skal justere høretelefonernes position. Lidt irriterende.

Batteriet holder stadig omkring fem timer med støjreduktion slået til og otte timer uden. Med opladningsæsken er der sammenlagt mellem 18 og 28 timers batteri.

Med tæthedsgraden IPX7 kan du roligt bruge dem til svedig træning eller i regnvejr, men det er nok en god idé at tage dem ud, før du hopper i swimmingpoolen.

EarBuds2 er fortræffelige høretelefoner, som ligner en VIP-invitation til Samsung-fans. Alle andre går ikke glip af noget særligt.

