Farlig opdagelse: Selvkørende biler kan ikke se dem

Kunstig intelligens, der bruges i selvkørende biler, har ifølge et nyt studie sværere ved at opdage farvede end hvide og børn end voksne

Et samfund med selvkørende biler kommer tættere og tættere på.

Men der er stadig store fejl hos vigtige dele af teknologien bag.

Det fremgår i hvert fald af et nyt studie, som viser, at selvkørende biler har sværere ved at spotte børn end voksne og farvede end hvide. Det skriver en gruppe forskere fra Kina og England i en pressemeddelelse fra universitetet Kings College London.

’Faren ved selvkørende biler er akut. Det kan godt være, at minoritetspersoner tidligere blev nægtet helt basale rettigheder, men nu kan de blive udsat for decideret skade,' siger Jie Zhang, der har været med til at udarbejde studiet.

Stor forskel

Helt konkret har forskerne undersøgt, hvordan otte af de mest brugte populære fodgænger-detektorer, der bruger kunstig intelligens, virker, når det kommer til hudfarve, køn og alder.

Og mens der var en nærmest ikke eksisterende forskel mellem kønnene, var forskellen til at tage at føle på i de andre kategorier.

Faktisk er der knap ti procents større chance for, at detektorerne registrerer folk med lys hud en mørk hud, mens der er hele 20 procent større chance for, at den opfanger voksne end børn.

Selvom Tesla holder deres kort tæt til kroppen, så bygger deres kunstige intelligens ifølge Jie Zhang nok på samme systemer, som er med i studiet. Foto: Pool

Regulering på området

De virksomheder, der beskæftiger sig med selvkørende biler, udgiver typisk ikke detaljer om deres software, men ifølge Jie Zhang benytter de fleste sig af de samme systemer, som forskerne har brugt i studiet.

Derfor er han også overbevist om, at de vil løbe ind i samme problemstilling.

‘Kunstig intelligens skal behandle privilegerede og ikke-privilegerede personer på samme måde, hvis det skal være fair, og det er ikke tilfældet lige nu med selvkørende biler,' siger han og uddyber:

'Der er nødt til at være regulering på området, så vi kan få sikre systemer, som optræder objektivt.'