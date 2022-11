FBI anholder russere: Står bag verdens største ulovlige 'bibliotek'

Mange har nok på et eller andet tidspunkt i deres liv – ved et uheld selvfølgelig – downloadet en film eller et afsnit af en tv-serie på det mørke internet.

En russisk duo er gået skridtet videre. For i mere end et årti har de efter alt at dømme drevet verdens største ulovlige bibliotek med piratkopierede e-bøger til fri afbenyttelse.

Men det er slut nu.

FBI har nemlig netop anholdt Anton Napolsky og Valeriia Ermakova i Argentina, efter at de 3. november blev efterlyst.

Det skriver techmediet The Verge.

De to russere står nu anklaget for at have krænket ophavsret, hvidvask og svindel, og deres bibliotek, som går under navnet Z-Library, er lukket for bestandig.

Kendt fra TikTok

Z-Library rummede mere end 11 millioner ulovlige e-bøger og videnskabelige artikler, som alle kunne læse og downloade gratis. Gennem årene har biblioteket især været populært blandt studerende, da de har kunnet finde mange bøger til deres studier gratis.

Og populariteten er kun steget i den seneste tid, hvor Z-Library har fået mere og mere opmærksomhed på TikTok.

En søgning på det sociale medie viser, at mere end 21 millioner mennesker har set videoer med hashtagget ’zlibrary’, der af flere beskrives som et 'lifehack’.

Det er blandt andet også en af grundene til, at myndighederne for alvor fik øjnene op for biblioteket, fortæller Michael Driscoll, der leder sagen for FBI.

’De tiltalte har efter alt at dømme drevet en hjemmeside i over et årti, hvis eneste formål har været at videregive stjålet intellektuel ejendom i strid med ophavsretten’, forklarer han og uddyber:

’Når man stjæler intellektuel ejendom, er det både et slag mod ofrenes kreativitet og hårdttjente penge’.