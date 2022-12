Fem fede el-SUV’er der kommer i 2023

Der er mange spændende elektriske SUV’er at se frem til i løbet af 2023. Vi har fundet fem af de fedeste

SUV’er hitter som aldrig før. 53 procent af alle nyregistrerede biler i Danmark i 2022 er SUV’er, og blandt nyregistrerede elbiler, udgør segmentet hele 68 procent.

Elektriske SUV’er er tydeligvis kommet for at blive. Det har bilproducenterne også fået øjnene op for, og de prioriterer den store og rummelige bilklasse højere end nogensinde.

Det er godt nyt for de mange danskere, der er på udkig efter ny elbil med plads til hele familien i løbet af 2023.

Fem fede elektriske SUV’er der kommer i 2023

Vi tager her et kig på fem af de fedeste og mest interessante elektriske SUV’er, der kan findes på de danske veje i løbet af 2023.

SUV'er - årgang '23 Audi Q8 e-tron Flagskibet Q8 e-tron har et stort 106 kWh batteri og en rækkevidde på op til 576 km. Den yder op til 300 kW (408 hk) og lynlader med op til 170 kW. En opladning fra 10-80 procent klares dermed på 28 minutter. Priserne på Audi Q8 e-tron starter fra 699.990 kr. De første eksemplarer ruller ud på vejene i første kvartal 2023. Læs mere om Audi Q8 e-tron Foto: Audi Volvo EX90 Volvo EX90 er producentens nye topmodel - en stor 7-personers lækkerbisken med et lige så stort prisskilt på 955.000 kr. Her får du en stor SUV i skandinavisk design og med høj sikkerhed og ny teknologi såsom en LiDAR-sensor. Rækkevidden er på op til 585 km, motoren yder op til 380 kW (517 hk), og det store batteri er på 107 kWh. Takket være 250 kW lynladning tager en opladning fra 10-80 procent kun 32 minutter. Volvo EX90 forventes klar i Danmark sidst i 2023. Læs mere om Volvo EX90 Foto: Volvo Polestar 3 Polestar 3 er søsterbil til Volvo EX90 og er baseret på samme platform, men er lidt mere sporty. Syv sæder er blevet til fem, og der er skruet lidt op for ydeevnen. Rækkevidden er på op til 610 km, og det 107 kWh store batteri kan oplades fra 10-80 procent med op til 250 kW på 30 minutter. Prisen på Polestar 3 starter fra 800.000 kr. Leveringer sker i løbet af fjerde kvartal 2023. Læs mere om Polestar 3 Foto: Polestar Fisker Ocean Fisker Ocean er en stor SUV designet af danske Henrik Fisker. Ifølge Fisker selv er bilen verdens mest bæredygtige bil, men der er også fokus på køreegenskaber og et rummeligt og luksuriøst indre. Ocean yder op til 410 kW (557 hk), rækkevidden er på op til 630 km, og den understøtter op til 250 kW lynladning. Fisker Ocean koster fra kun 325.000 kr. De første leveringer sker i starten af 2023. Læs mere om Fisker Ocean Foto: Fisker XPENG G9 XPENG G9 er en stor og luksuriøs SUV med en motoreffekt på 405 kW (551 hk) og en rækkevidde på op til 570 km. Opladningen i G9 er et kapitel for sig. Den understøtter en usædvanlig høj effekt på hele 480 kW - mere end i nogen anden elbil. Det kræver særlige ladere, som XPENG er ved at installere i Europa. En opladning fra 10-80 procent tager blot 15 minutter. XPENG G9 har desuden LiDAR-sensor og kraftfuld NVIDIA DRIVE-hardware. Læs mere om XPENG G9 Foto: XPENG Vis mere Vis mindre



