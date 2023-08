Find den billigste løsning til opladning af elbilen

Elbiler er for mange danskere en helt ny verden. Vi bebrejder dig ikke, hvis du synes, at det er en anelse kompliceret at finde hoved og hale i, hvilken ladeløsning der er bedst og billigst for netop dig og din familie.

Til at starte med skal man finde ud af, om man kan lade elbilen derhjemme, eller om man er nødt til at bruge offentlige ladere.

Vi kigger her nærmere på, hvilken løsning du bør vælge, hvis du kan få installeret en ladeboks i hjemmet.

Undgå at betale overpris for opladning af elbil

Opladning i hjemmet er desværre ikke helt ligetil: Der findes tre forskellige typer af hjemmeladning:

Ladeboks uden serviceaftale

Ladeboks med serviceaftale

Abonnement til fast pris

Mange bilproducenter tilbyder et abonnement til fast pris, hvor du kan lade elbilen lige så tosset, du vil.

Da prisen er væsentligt lavere end de typiske udgifter til en benzin- eller dieselbil, takker mange ja til tilbuddet. Et fastprisabonnement er dog sjældent den billigste ladeløsning til hjemmet.

Hvilken ladeløsning skal jeg vælge til elbilen?

Hvilken af de tre typer af ladeløsninger til elbilen du bør vælge, bør afhænge af, hvor langt du kører.

Kører du under 6.500 kilometer om året, kan en ladeboks uden serviceaftale bedst svare sig. Overvej også en ladeboks med serviceaftale, da prisforskellen ved et lavt kørselsforbrug er minimal.

Kører du mellem 6.500 og 30.000 kilometer om året, bør du vælge en ladeboks med serviceaftale.

Med en serviceaftale betaler du et abonnement på cirka 70 kroner om måneden. Til gengæld får du refunderet elafgiften for hver kilowatt-time, du bruger til opladningen.

Med et abonnement til fast pris betaler du cirka 800 kroner per måned for at lade elbilen lige så tosset, du vil – både hjemme og på farten. Denne type abonnement kan svare sig, hvis du kører omkring 30.000 kilometer eller mere om året.

Skift til den rigtige ladeløsning og spar mange penge

En gennemsnitlig dansker kører omkring 17.000 kilometer om året.

Overvejer du, eller har du allerede takket ja til et ladeabonnement til fast pris, bør du derfor overveje, om du i stedet er bedre tjent med en ladeboks enten med eller uden serviceaftale.

I mange tilfælde kan omkostningerne halveres ved at vælge den ladeløsning, der passer bedst til ens kørselsbehov.

Alt du skal vide om opladning af elbil

Synes du også, at det er svært at finde rundt i markedet for opladning af elbil? Frygt ej.

Du kan få overblik over de forskellige ladeløsninger, udbydere og ladebokse og få en komplet indføring i denne omfattende guide til opladning af elbil.



