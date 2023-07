FireTV kommer til Danmark

Panasonic præsenterede tidligere på måneden årets nye TV-modeller heriblandt MX800 med FireOS – et såkaldt FireTV.

Det er Amazons TV-platform med egen app-butik og en række Amazon-funktioner såsom stemmestyring med Alexa. FireOS bruges også i Amazons såkaldte FireTV sticks – små HDMI-nøgler i stil med Chromecast.

FireTV konkurrerer med andre TV-platforme såsom Apple TV, Google TV (Android TV), Tizen (Samsung) og webOS (LG).

Kommer til Danmark og Norden

Panasonics nordiske afdeling bekræfter over for Flatpanels, at MX800 kommer til Danmark og Norden til vejledende priser fra 5.300 danske kroner.

'Amazon er et brand, som kunderne kender og stoler på, med fantastisk hardware til gode priser. Vi er glade for at bringe Amazon FireTV-oplevelsen til Panasonic i år, hvilket vil fortsætte med at hæve barren for, hvad kunderne kan forvente af et Smart TV.

Hos Panasonic leder vi altid efter måder, hvorpå vi kan give vores kunder den bedst mulige brugeroplevelse og tror på, at det at gå sammen med en virksomhed som Amazon giver os mulighed for at gøre netop det,' skriver Panasonic Norden i en udmelding til Flatpanels og tilføjer:

'Til Norden er 800-serien en vigtig model, og i år vil den have FireTV som OS (styresystem, red), og vi håber, at vores kunder vil se MX800 modellen som et godt alternativ på markedet.'

Du kan se hvordan FireTV virker i denne video på Flatpanels.dk.

Danske apps?

Det store spørgsmål er naturligvis, hvilke danske apps, der kan forventes, foruden de internationale apps, der allerede findes til FireTV inkl. Amazon Prime Video, Apple TV, HBO Max, Netflix og YouTube.

På nuværende tidspunkt kunne talspersonen ikke nævnte konkrete danske tjenester, men oplyste, at Amazon er åben for dialog med alle parter. Eksisterende apps kan relativt nemt tilpasses FireTV, oplyste han.

Panasonic MX800 kommer i butikkerne senere på året.

