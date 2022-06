Første billeder af hypet smartphone

Nothing har netop vist sin kommende mobiltelefon offentligt for første gang

Den London-baserede startupvirksomhed Nothing har netop fremvist sin kommende smartphone for et begrænset publikum i den schweiziske by Basel.

Men kun se, ikke røre.

Fremmødte kunne se telefonerne blinke i montrerne. Foto: Sanjeev Velmurugan/Getty Images for Nothing

Ingen fik telefonen hands on, og der blev heller ikke offentliggjort nogen features og specifikationer.

I stedet kunne fremmødte betragte den gennemsigtige smartphone med det hvidlige indre i store, aflåste glasmontrer på afstand.

Nogle af telefonerne lå på forsiden, og andre på bagsiden. På bagsiden er, hvad der ligner fire forskellige led-indikatorer.

Nothing tæller flere højt profilerede investorer. Foto: Sanjeev Velmurugan/Getty Images for Nothing

Vi kender hverken pris eller specifikationer på phone (1). Foto: Sanjeev Velmurugan/Getty Images for Nothing

Indikatorerne har forskellige former og størrelser. En fremstår som en streg i bunden, en anden omslutter kameraet, og en større indikator ligger som en stor cirkel fra kant til kant af telefonens chassis.

Formerne matcher et mystisk sort billede med hvide streger, som Nothing viste frem under et event tidligere i år.

Der har været meget gætteri på sociale medier om, hvad de hvide streger er. Efter præsentationen i Schweiz giver de mening. Foto: Pr-foto/Nothing

Indikatorerne lå under fremvisningen og blinkede i et arbitrært mønster som et lysshow ude af takt. Flere medier gætter på, at indikationerne kan indstilles til at fungere som notifikationer, andre gætter på, at de blinker i takt til musik. Måske kan de begge dele.

Tydeligt var det, at telefonen har to kameralinser og blitz, og det virker sandsynligt, at området i midten er til trådløs opladning, mens den nederste linje indikerer, hvor kabel til opladning kan sidde.

100 på auktion

Den officielle lancering af phone (1) sker 12. juli, hvor vi formentlig vil blive præsenteret for features, specifikationer og ikke mindst prisen.

Foreløbig har Nothing sat 100 nummererede phone (1)-telefoner på auktion, ligesom de gjorde med Nothings eneste andet produkt, nemlig de trådløse høretelefoner ear (1), som blev lanceret i sommeren 2021. Nothing oplyser, at de foreløbig har solgt 530.000 eksemplarer af ear (1).

Investorer havde i april 2022 indskudt over en milliard kroner i Nothing, som er grundlagt af Carl Pei. Carl Pei er tidligere topchef i OnePlus.

'Det har i årevis føltes, som om alle kunstnerne har forladt branchen. Det eneste, vi står tilbage med, er kolde, uspændende og afledte produkter. Det er på tide med noget nyt,' lyder det fra Carl Pei i en pressemeddelelse om phone (1).

'phone (1) er designet på instinkt som et produkt til os selv og endnu vigtigere, et, som vi vil være stolte af at dele med andre. Kan ikke vente på, at folk oplever det,' lyder det i pressemeddelelsen.

Nothing sætter de første 100 telefoner på auktion, ligesom de gjorde med deres høretelefoner, som blev lanceret i sommeren 2021. Foto: Sanjeev Velmurugan/Getty Images for Nothing

Steve Huffman, topchef og medstifter af Reddit, Kevin Lin, medstifter af Twitch samt GV, tidligere kendt som Google Ventures, er blandt flere højt profilerede investorer i firmaet, der sidste år blev beskrevet som 'det mest hypede techfirma i årevis'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Stor ændring på vej: Slet sendte beskeder

Langt liv for en god pris

Hader du nyt? Så køb den nye iPhone SE