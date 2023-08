Første skridt: Nu er billetterne landsdækkende

Planen var, at den skulle lanceres i foråret. Men som med så meget andet, der har med den offentlige transport at gøre her i landet, har den selvfølgelig været forsinket.

Men nu er den her altså. Den nye RejseBillet-app, som selskabet bag Rejsekortet står bag.

Appen gør det for første gang muligt via en enkelt app at købe billet til offentlig transport på tværs af offentlige transportformer og landsdele.

Det skriver TV2 Kosmopol.

- RejseBillet er en ny app til køb af enkeltbilletter og pendlerkort, som kan bruges i bus, tog, metro og letbane. Med RejseBillet betales rejsen på forhånd, i modsætning til Rejsekortet, hvor billetprisen betales efter endt rejse, oplyser Kasper Schmidt til TV 2 Kosmopol.

Fokus på Rejsekortet

Det lader til, at danskerne allerede har taget RejseBillet til sig. Lige nu er det i hvert fald den mest downloadede app blandt de gratis i App Store.

Men den nye app ændrer ikke på, at der stadig mangler et digitaliseret Rejsekort i stedet for det, vi alle kender af plastik.

Til gengæld er appen det første skridt mod den lige netop den digitalisering, forsikrer Kasper Schmidt.

’De kommende år bliver de næste digitale skridt en fuld digitalisering af produkterne Rejsekort og Rejseplan, samt et alternativ til de delvist digitale eller ikke-digitale rejsende,’ siger han til tech-mediet Input.

RejseBillet har været tilgængelig i Google Play og App Store siden 23. august.