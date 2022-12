Foldbar telefon: Forbavsende billige

Det var lidt af et gennembrud, da Samsung i 2019 introducerede den første smartphone med en fleksibel skærm, der kunne foldes.

De første generationer af de foldbare telefoner var dog ikke uden børnesygdomme. Støv trængte ind under de skrøbelige skærme gennem telefonernes åbne hængsler, men meget er sket siden.

Foldbare telefoner er nu til at betale

Foto: Heine Jørgensen

Samsung, som er den førende producent af telefoner med foldbare skærme, sælger nu sin fjerde generation af foldbare telefoner. De er ikke kun blevet bedre, men også markant billigere.

De første Galaxy Fold-telefoner fik en dansk pris på knap 16.000 kroner. I dag kan du dog få en topmoderne foldbar Samsung-smartphone for under 5.000 kroner.

Se herunder, hvor meget fire af de bedste foldbare telefoner er faldet i pris.

Samsung Galaxy Z Flip3

Foto: Mobilpriser.dk

Samsung Galaxy Z Flip3 er 2021-modellen i Flip-serien, der har et forholdsvis traditionelt smartphoneformat.

Den kan i dag købes for blot 4.700 kroner - et prisfald på 3.500 kroner eller 43 procent på lidt over et år.

Her får du en flot 6,7 tommer AMOLED-skærm med en høj opdateringshastighed på 120 Hz, som kan foldes på samme facon som en gammeldags klaptelefon.

Telefonen har en hurtig Snapdragon 888-processor, to 12 megapixel bagkameraer og et batteri på 3.300 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip4

Foto: Mobilpriser.dk

Den seneste generation af samme telefon, Samsung Galaxy Z Flip4, er stort set identisk med forgængeren. Den har en hurtigere processor, hurtigere kablet og trådløs opladning og et lidt større batteri på 3.700 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip4 koster i skrivende stund 5.700 kroner. Det er et prisfald på 3.000 kroner eller 34 procent siden august 2022, hvor den kom til salg.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Foto: Mobilpriser.dk

Det andet foldbare format findes i Samsungs Galaxy Z Fold-serie.

Sidste års Galaxy Z Fold3 har en stor 7,6 tommer AMOLED-skærm på indersiden, når telefonen foldes ud. På ydersiden findes en 6,2 tommer skærm - begge med en høj opdateringshastighed på 120 Hz.

Telefonen kan dermed betjenes både, når den er foldet sammen og foldet ud. Det store indvendige skærmareal gør den velegnet til at være produktiv på farten.

Samsung Galaxy Z Fold3 kostede oprindeligt 14.199 kroner, men kan i dag købes for 9.500 kroner. Det er et prisfald på 4.700 kroner eller 33 procent.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Foto: Mobilpriser.dk

Den nyeste foldbare telefon i Galaxy Z Fold-serien adskiller sig fra sidste års model ved at have et lidt ændret skærmformat, en kraftigere processor, opgraderede bagkameraer og hurtigere opladning.

Ved lanceringen i august fik den foldbare Z Fold4 en pris på 13.999 kroner.

I dag koster den 10.500 kroner. Det er et prisfald på 3.500 kroner eller 25 procent.

