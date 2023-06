Folk måber: Hvad har han nu gang i?

Der er ingen tvivl om, at Facebook-stifter Mark Zuckerberg er en sær snegl.

Han er notorisk kendt for at være socialt akavet, og når han laver et opslag på de sociale medier, plejer folk at drille ham med, at han enten må være en robot eller et firben i forklædning.

Men hans seneste Facebook-opslag onsdag aften forvirrede tusindvis af brugere.

Her skrev han ’1140648592060760981’ og intet andet.

Som en kommentar til opslaget skrev han ’follow me please’.

Opslaget kan ses nedenfor.

Et 'Covfefe-øjeblik'

Den kryptiske tekst nåede at være tilgængelig i cirka 20 minutter, før opslaget blev slettet igen.

Undervejs nåede mere end 20.000 brugere at reagere på det, mens mere end 10.000 skrev kommentarer.

Flere undrede sig over, om Facebook-stifteren måske var blevet hacket, mens den kendte graverjournalist Henk Van Ess borede sig længere ned i ’sagen’.

Han undersøgte blandt andet, om tallene kunne referere til en bruger på Twitter eller Facebook, men måtte efter lidt tid stoppe jagten.

Han spekulerede også i, om der kunne være tale om et ’covfefe-øjeblik,’ der er hentydning til den stavefejl Donald Trump lavede i 2017, som siden gik viralt.

Opslaget fra Henk Van Ess ses herunder.