Forbrugerrådet Tænk trækker anbefaling tilbage

Den danske forbrugerorganisation Tænk vil ikke længere anbefale antivirussoftware fra russiske Kaspersky. Det skriver organisationen i sin nyeste udgivelse.

'I lyset fra Ruslands invasion i Ukraine har vi besluttet, at Tænk foreløbig ikke vil anbefale russiske produkter', lyder det.

Tænk placerede ellers Kaspersky højt på listen i en bedste antivirus til PC-test i februar 2022. Her fik betalingsversionen en fjerdeplads, mens gratisversionen blev placeret helt oppe på en tredjeplads.

Vil være tydelige

Gratisversionen fik desuden mærkatet 'Anbefaler', men den anbefaling er nu trukket tilbage.

- Vi anbefaler ikke længere Kaspersky-software i vores test, da det er russisk. De fleste danske forbrugere tager dyb afstand fra Ruslands angreb på Ukraine, og derfor mener vi, at det skal være helt tydeligt for forbrugerne, når et produkt er russisk, sådan at de har mulighed for at vælge det fra, siger kommunikationschef i Forbrugerrådet Tænk Esben Geist til MereMobil.dk.

Han forklarer samtidig, at Tænk har været i kontakt med de danske myndigheder for at få svar på, om man bør være bekymret, hvis man bruger programmet.

- Ifølge den vurdering, vi har fået, skulle der ikke være en risiko for forbrugerne ved at bruge programmet, siger Esben Geist, til MereMobil.dk.

I USA ser man dog anderledes på det.

Skader vores ry

Ifølge Reuters begyndte amerikanske myndigheder for knap en måned siden at advare udvalgte amerikanske virksomheder mod at bruge Kasperskys software.

En højtstående amerikansk embedsperson forklarer til Reuters, at russiske medarbejdere hos Kaspersky risikerer at blive tvunget til eller hjælpe med at give fjernadgang til deres kunders computere, hvis russiske myndigheder eller efterretningstjenester kræver det.

Den advarsel har fået pisset i kog hos Kaspersky.

En talsperson fra antivirusvirksomheden siger, at det skader Kasperskys ry, når amerikanske myndigheder går ud med advarsler som disse uden at give Kaspersky mulighed for selv at svare på sådanne bekymringer, og at det ikke er 'passende eller retfærdigt'.

Eugene Kaspersky (tv.) under en konference i Schweiz i 2019. Foto: Shutterstock

Stoppede Kaspersky

Kaspersky, der har hovedkvarter i Moskva, blev grundlagt af Eugene Kaspersky i 1997.

Grundlæggeren blev færdiguddannet i 1987 på Institute of Cryptography, Telecommunications and Computer Science i Moskva, som blev ledet af det russiske statspoliti KGB under Sovjetunionen, og han har ifølge Reuters efterfølgende arbejdet med software i det russiske militær.

Amerikanske myndigheder beskriver ham ifølge Reuters som en tidligere russisk efterretningsofficer. Dette er ikke nyt for Kaspersky, der på sin egen hjemmeside gør meget ud af at fortælle, at Eugene Kaspersky aldrig har arbejdet for KGB, og at antivirusvirksomheden ikke er under russiske myndigheders kontrol.

Trump-administrationen stoppede i 2017 al brug af Kasperskys software hos amerikanske myndigheder, fordi man var 'bekymret for båndene mellem visse ansatte i Kaspersky og russiske efterretningsfolk og andre myndigheder'.