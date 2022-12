Forbyder omstridt medie: - De høster vores data

Det er nok sjældent Texas, der går forrest med en ny og progressiv lovgivning.

Men onsdag aften blev det den kun sjette delstat i USA, der nu forbyder det sociale netværk TikTok.

Det skriver The Guardian.

Texas følger dermed i sporene på Maryland, South Dakota, South Carolina and Nebraska, der også tidligere har forbudt TikTok, som mange nok forbinder med mærkelige dansevideoer og andre hurtige underholdningsfix.

I det amerikanske efterretningsvæsen er man dog bekymret for, at den kinesiske regering kan tvinge TikTok, der er ejet af den kinesiske virksomhed ByteDance, til at dele data fra sine millioner af brugere.

’TikTok høster enorme mængder data fra sine brugeres enheder og lader disse potentielt fortrolige informationer være tilgængelige for den kinesiske regering,’ forklarer Texas-guvernør Greg Abbot i et åbent brev, da forbuddet blev annonceret.

Kan ramme privatlivet

Som en del af den nye lovgivning bliver det forbudt for alle offentlige medarbejdere i Texas at have TikTok-appen installeret på arbejdsenheder som telefoner og computere, de er udleveret af staten.

Derudover har alle offentlige ledere nu en måned til at beslutte, om man også skal have en politik for medarbejdernes brug af TikTok uden for arbejdstiden.

’Selvom TikTok hævder, at al USA-data bliver opbevaret i USA, så har virksomheden også indrømmet, at medarbejdere i Kina kan have adgang til det. Det er også blevet rapporteret, at ByteDance planlægger at bruge TikTok-placeringsinformation til at overvåge amerikanske borgere’, fortæller Greg Abbot.