Fremtidens konsol har én stor fejl

Folk streamer som aldrig før.

Og mens Google allerede har kastet håndklædet i ringen, når det kommer til det såkaldte ’cloud-gaming’, så ser Logitech tydeligvis store muligheder i teknologien.

Derfor lancerede de sidste år deres håndholdte spillemaskine Logitech G Cloud i USA, hvor man udelukkende kan streame spil fra den allestedsnærværende sky.

Det vil sige, at man i stedet for at have fysiske eller digitale udgaver af et spil, streamer det direkte ned på maskinen fra en server via internettet.

Derfor skal man med G Cloud ikke downloade eller købe spil, men derimod hoppe direkte ind i dem via en Wi-Fi-forbindelsen og så tilkøbe forskellige abonnementer som fx Xbox Game Pass.

Og nu er maskinen så langt om længe kommet til Danmark.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Med Xbox Game Pass er det nemt at komme i gang med at prøve en masse forskellige spil. Foto: Logitech.

Nem at bruge

Lad os starte med at få det kedelige ud af verden.

Annonce:

G Cloud har en stor touch-skærm på syv tommer med fuld HD og kan spille op til 60 FPS.

Det er egentlig også, hvad man efterhånden bør forvente, og vil sige, at den ligger på et nogenlunde niveau i forhold til antallet af billeder, der bliver vist på skærmen i sekundet.

Når den så samtidig kun vejer knap 500 gram og faktisk er utrolig brugervenlig, så kommer man nemt i gang med det vigtigste. Nemlig at spille.

Så langt så godt.

En direkte forlængelse

For det utrænede øje, så vil G Cloud nok ligne en forvokset version af Nintendos populære Switch, men der er stor forskel på, hvad maskinerne kan og skal bruges til.

Mens Switch er en moderne Gameboy, hvor man hovedsageligt spiller Nintendos egne titler, så kan man på mange måder se G Cloud som en forlængelse af sin PC eller Xbox.

Annonce:

Det vil sige, at man sagtens kan have været i gang med en omgang Football Manager eller Grand Theft Auto 5 i stuen, som man så kan spille videre på i sengen på sin G Gloud. Og det er faktisk meget fedt, at man ikke nødvendigvis er bundet til at sidde foran PC’en eller ved sin spillekonsol.

Artiklen fortsætter under billedet...

De færreste kommer nok til at bruge deres G CLoud med et dragehoved i baggrunden. Foto: Logitech.

Stor ulempe

Men dét, der er styrken ved G Cloud, ender samtidig med at blive dens helt store akilleshæl.

For bare 10 år siden havde man nok ikke forestillet sig, at man kunne spille de nyeste og mest populære spil på en håndholdt maskine, men det er desværre samtidig lidt problematisk, at man er nødt til at være på nettet for at gøre det.

Den helt store ulempen ved at streame spil er nemlig fortsat, at der ofte vil være lidt forsinkelser i forhold til, hvis man spiller det direkte på sin egen PC eller konsol.

Og den korte tid kan være alfa og omega, når det kommer til onlinespil mod andre.

Hvis man til gengæld primært spiller derhjemme og hovedsageligt spil, hvor det faktisk gerne må gå lidt langsomt, så er G Cloud helt oplagt – og et fint spilleprodukt, som man endda kan tage med på tønden.

Logitech G Cloud kan købes hos udvalgte forhandlere fra 22. maj til 2.699 kroner.