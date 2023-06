Frit slag online: Politiet dropper otte ud af 10 sager

Har du oplevet omfattende økonomisk it-kriminalitet? Så kan du kontakte Ekstra Bladets journalist her.

Forbrydelse betaler sig ikke.

Medmindre det altså er online, for der betaler det sig tilsyneladende i fire ud af fem tilfælde.

Bunken med sager om økonomisk it-kriminalitet fortsætter nemlig med at vokse, og lige nu er der tæt på 30.000 sager, der venter på at blive færdigbehandlet.

Men endnu værre er det næsten, at der er lange udsigter til, at sagerne bliver løst. I 2022 blev otte ud af 10 sager droppet.

Det skriver DR på baggrund af tal fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Eksplosiv vækst

Ifølge politidirektør i NSK, Lasse Boje, er sagsbunken vokset og vokset, fordi man har oplevet en eksplosiv stigning i antallet af anmeldelser om økonomisk it-kriminalitet.

Annonce:

’Det generelle med den her kriminalitetstype er, at en gerningsmand i et utroligt hurtigt tempo kan nå at snyde utroligt mange mennesker - i øvrigt med en stor geografisk spredning,’ siger han til DR og uddyber:

’Det betyder, at vi har haft en eksplosiv vækst i den her type sager, som vi ikke har været gode nok til at prioritere, og det er det, vi prøver at blive nu.’

For at komme til bunds i bunken har man valgt at flytte flere ressourcer til afdelingen NCIK, der har ansvaret for at efterforske denne slags kriminalitet.

Samtidig trådte en ny vejledning i kraft 1. marts, der skal sikre, at sagerne fremover bliver prioriteret hurtigere og skarpere.