Frygter kinesisk overvågning: Fjerner 150 kameraer

Forsvaret og Rigspolitiets indkøb af kinesiske overvågningskameraer har været alt for sløset, siger to ministre

Det er blevet tid til hovedrengøring hos både Forsvaret og Rigspolitiet.

Søværnet fjerner 88 kinesiske overvågningskameraer, mens politiet flår 64 ned fra det, der betegnes som særligt kritiske positioner.

Det fortalte fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) under et samråd torsdag 22. juni, hvor det også kom frem, at Forsvaret og politiets indkøb af kinesiske overvågningskameraer har været alt for sløset.

Det skriver tech-mediet Radar.

Ikke alle tages ned

SF’s Lisbeth Bech Nielsen havde indkaldt til samrådet i Retsudvalget, som især handlede om de såkaldte Hikvision-kameraer.

Troels Lund Poulsen forklarede dog, at de ikke bliver anvendt på fregatter i Ivar Huitfeldt-klassen, og at de er under udfasning på skibe i Absalon-klassen og Knud Rasmussen-klassen.

Annonce:

Hos Rigspolitiet gør man brug af 136 kameraer fra Hikvision, men det er dog ikke alle, som skal tages ned.

'På baggrund af en sikkerhedsvurdering er det besluttet, at 64 ud af 136 kameraer udfases i politiet. Rigspolitiet har oplyst, af 60 (kameraer, red.) er fjernet, og de sidste fire fjernes inden udgangen af måneden,' sagde Peter Hummelgaard.

Radar skriver, at det anslås, at danske myndigheder har langt over 1000 kameraer fra Hikvision og Dahua. Kameraerne har i flere år været på den sorte liste hos de amerikanske myndigheder.

Politiets Efterretningstjeneste har tidligere advaret om overvågningsteknologi fra netop de to firmaer.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvilke greb politiet bruger til at overvåge danskerne. Læs mere her.

57 nye kameraer på jysk motorvej