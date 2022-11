Fuldstændig uacceptabel Black Friday-adfærd: - Det er kraftedeme for dårligt

Vi har i flere år set vilde billeder fra USA under Black Friday, hvor der bliver råbt og skreget, og hvor de købeglade amerikanere nærmest tæsker hinanden for at få fat i de gode tilbud.

Helt så galt går det sjældent i Danmark, men årets største handelsdag kan faktisk også byde på ubehagelige oplevelse og en hårdere tone for de ansatte i landets butikker.

Det fortæller Nicki Theis Yde, der siden 2018 har arbejdet i Elgiganten i Esbjerg.

- Tålmodigheden hos kunderne kan være kort og tonelejet kan blive højt, hvis der er lang kø til kassen eller ingen ledige hænder, siger han.

Som kasseansvarlig har han da også flere gange på nært hold oplevet, at det tit er ved kassen, at kunderne ’lukker trykket ud’.

- Man får gerne en lidt for kæk kommentar eller beskeden om, at ’det kraftedeme er for dårligt’, at vi ikke har flere medarbejdere ansat, siger han og uddyber:

- Det er bare en dag, hvor bølgerne kan gå lidt højt, og hvor der generelt er mere tryk på.

Det er især nedværdigende kommentarer om deres intelligens, som de butiksansatte oplever at få fra kunder. Foto: Ivan Boll

En kedelig kultur

Nicki Theis Yde er ikke alene med sine oplevelser under Black Friday.

Det viser en rundspørge, som HK Handel står bag.

Hele 56 procent af de ansatte i butikkerne har nemlig oplevet at blive talt grimt eller nedsættende af kunder i forbindelse med tilbudsdage som Black Friday. Det viser en rundspørge blandt 122 butiksansatte, som tegner det samme billede fra tidligere år.

For Mette Høgh, der er formand for de butiksansattes fagforening HK Handel, er det helt uacceptabelt, at medarbejderne risikerer at blive mødt med den opførsel.

’Selvom det er en hektisk dag som forbruger, skal det på ingen måde gå ud over de butiksansatte. Desværre sidder vi fast i en kedelig kultur, hvor kunder tror, at de har ret til at være ubehøvlede over for de ansatte. Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre op med’, siger hun i en pressemeddelelse, som HK Handel står bag.

Det er især nedværdigende kommentarer om deres intelligens, som de butiksansatte oplever at få fra kunder, fremgår det af rundspørgen.

- Det koster ingenting at være flink, så jeg vil virkelig opfordre kunderne til at tænke over, hvordan de opfører sig. Men arbejdsgiverne har også et ansvar for at klæde medarbejderne ordentligt på til konflikthåndtering og markere klart over for de kunder, der går over stregen, at det vil man ikke tolerere, siger Mette Høgh.