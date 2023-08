Går i krig mod kopierne: Italienernes smarte ostetrick

Hos skaberne af Parmigiano-Reggiano har man taget ny teknologi i brug for at 'beskytte forbrugerne'

Det vides ikke, om grækerne har tænkt sig at gøre det samme med deres feta.

Men italienerne er sikre i deres sag. De vil nemlig gøre op med de mange, som forsøger at kopiere deres verdenskendte Parmigiano-Reggiano-ost.

Og metoden er aldrig set før på det italienske ostemarked. De er nemlig begyndt at putte mikrochips ind i deres oste, så forbrugerne kan spore dem helt tilbage til den lille del af det nordlige Italien, hvor de stammer fra.

Det er nemlig kun i dette område, som blandt andet indbefatter regionerne Parma og Reggio Emilia, der er de eneste, som officielt må kalde deres ost for parmesan i hele Europa.

Det skriver CBS.

Ostehjulet over alle andre ostehjul. Foto: Antonio Calanni

På størrelse med et saltkorn

I en officiel udtalelse fortæller Nicola Bertinelli, der er præsident for Consorzio Parmigiano Reggiano, som står bag ostene, at man ’ved at være de første, som inkorporerer disse digitale labels ind i ostene bedre kan beskytte forbrugerne.’

Man skal i hvert fald ikke være bange for at få en mikrochip galt i halsen, næste gang man tager en bid af den salte Parmigiano-Reggiano.

Mikrochippen er nemlig kun på størrelse med et saltkorn og indsætte udelukkende i den etikette, der omkranser ostehjulet.

Chippen kan scannes sammen med en QR-kode, skriver CBS.

Hos Consorzio Parmigiano Reggiano har man siden skabelsen i 1934 kæmpet en global kamp for at adskille sig fra de mange andre på parmesanostemarkedet, siger Nicola Bertinelli.

'Vi arbejder for at fastholde vores værdi i forhold til de mange andre produkter, som ikke lever op til vores strenge produktionskrav og oprindelsessted,' forklarer han.