Galskab: Twitter-dræber når 50 millioner brugere

Det nye sociale medie Threads er siden onsdag aften vokset med raketfart i de to lande, hvor det er tilgængeligt

Alle vil være med til festen.

For det vælter ind med brugere til det nye sociale medie Threads, som Facebook-stifter Mark Zuckerberg står bag.

Faktisk har Threads siden onsdag aften allerede fået skrabet mere end 50 millioner brugere sammen, og de bliver ved med at vælte ind.

Det skriver tech-mediet The Verge.

Twitter ramte ikke plet

I første omgang er det nye sociale medie, der ejes af tech-mastodonten Meta, kun tilgængeligt i USA og Storbritannien, og her lader det altså til, at folk er utroligt nysgerrige på at prøve det af.

For folk giver den ifølge The Verge gas og laver en masse af de såkaldte ’tråde’, der egentlig bare er korte tekstopslag, som man kender det fra den direkte konkurrent Twitter.

Faktisk skulle der allerede eksistere over 95 millioner tråde og 190 millioner likes inde i det forjættede Threads-land.

Elon Musks advokater har rakt ud til Meta-direktør Mark Zuckerberg og truet med at sagsøge selskabet, fordi de mener, at Thread er en kopi af Twitter. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Manden midt i det hele har da også store store forventninger til sin nye satsning.

I et opslag på Threads torsdag spurgte MMA-kæmperen Mike Davis, om folk tror, at det nye sociale medie kan blive større end Twitter, hvortil Threads-chef Mark Zuckerberg svarede, at 'det vil tage noget tid'.

'Jeg mener, at der bør være en app for offentlig samtale med mere end en milliard brugere. Twitter har haft deres chance, men har endnu ikke ramt plet. Forhåbentlig vil vi gøre det,' skrev rigmanden i den forbindelse.

Det vides endnu ikke, hvornår Threads bliver tilgængeligt i Danmark.