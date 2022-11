Genistreg: Bliv svinet til og slået ihjel

Det nye Call of Duty: Warzone 2.0 er på ingen måder et mesterværk, men det er fandens god underholdning

Der har næppe været en bedre timing med en spiludgivelse, end da Infinity Ward tilbage i marts 2020 udgav deres mastodont af en tilbygning i den populære Call of Duty-franchise.

Spillet hed Warzone, var gratis og udkom dagen før, Mette Frederiksen på et pressemøde kunne fortælle, at landet skulle lukkes ned.

Den udmelding betød blandt andet, at folk pludselig var hjemme det meste af dagen og kun et enkelt tryk væk fra deres spillemaskiner.

Undertegnede har da også efterhånden smidt flere dages spilletid afsted efter Warzone, da det kan spilles med vennerne, og samtidig er det det tætteste, jeg kommer på at være med i en actionfilm.

Og når man har tæt på 100 millioner spillere hver måned, er det kun naturligt, at man bygger ovenpå den succes, hvilket Infinity Ward nu har gjort med efterfølgeren, Call of Duty: Warzone 2.0, som udkom onsdag.

Fra junglen til ørkenen

Warzone 2.0 er ligesom forgængeren et såkaldt battle royale-spil, hvor det handler om at være den person eller grupper, som overlever i længst tid ud af 150 spillere.

Som tidligere bliver man som soldat kastet med faldskærm ned i et barskt landskab, og herfra er det så op til spilleren selv, hvordan han eller hun vil gribe det an, og hvilke våben der skal bruges til at nakke flest mulige af de andre spillere.

Tænk Hunger Games på steroider.

Grafikken har fået et ordentligt nøk op, specielt hvis du spiller på en af de nyeste konsoller eller computer.

Og spillet er da også imponerende fra første øjeblik. Ud over at have fået en grafisk overhaling er dét, der nok for alvor kommer til at trække spillere til, selvfølgelig den nye bane.

For de fleste var jo nok kørt lidt døde i junglebanen 'Caldara', som ellers har været hovedattraktionen i Warzone siden december sidste år.

I Warzone 2.0 spiller man dog i stedet på banen 'Al Mazrah', der som navnet antyder, er Infinity Wards forsøg på at vende 'hjem' til et af deres selvopfundne mellemøstlige lande, som man har set det i Call of Duty-franchisen så mange gange før.

Banen er samtidig den største nogensinde i Warzone-regi og spækket med områder, som de mest erfarne Call of Duty-kendere nok kan nikke genkendende til. Fx. Quarry og Airport.

Skaberne bag har også tilføjet muligheden for 'proximity chat', der på dansk nok kan forstås som en form for nærhedschat.

Det betyder, at den virtuelle telefonlinje åbnes, hver gang man er i nærheden af fjender, og det har allerede personligt ledt til flere både provokerende og opløftende episoder.

Jeg er nemlig både blevet svinet til på sprog, jeg ikke forstår, men også talt med andre danskere om løst og fast.

Gammel vin på nye flasker

Selvom Warzone 2.0 langt hen ad vejen er det samme spil i nye klæder, har Infinity Ward faktisk en masse ændringer i ærmet, som kan være med til at ændre den måde, folk spiller på, fundamentalt.

Der er blandt andet blevet tilføjet et nyt system til at opbevare ammunition, panserplader og andet udstyr, der kan hjælpe dig til sejr, som fungerer godt, når man lige har lært det at kende.

Som noget helt nyt kan man både svømme og sejle i et Warzone-spil.

Hvor man i det oprindelige Warzone kunne bevæge sig på lands til fods eller i biler eller i luften i fly og helikoptere, har man nu også endelig gjort det muligt at bevæge sig i vandet.

Det vil sige, at man nu både kan svømme og sejle, og vand fungerer derfor ikke længere som en forhindring, men noget man kan bruge til sin fordel.

Infinity Ward har også tilføjet flere nye missioner, der betyder, at man ikke kun skal skyde på andre spillere, men også har mulighed for at skyde computerstyrede modstandere ved de såkaldte 'Strongholds' og 'Black Sites' for at få fingrene i særlige belønninger.

Hatten af for, at de faktisk forsøger med noget nyt.

Warzone 2.0 er ligesom forgængeren det bedste adrenalinkick, du kan få hjemme i stuen. Og så er det gratis.