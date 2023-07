Giganthandel står til at blive gennemført

Det ser ud til, at Activision Blizzard endelig kommer til at blive opkøbt af Microsoft

Efter flere måneders besvær ser det nu ud til, at Microsoft endelig får sin vilje.

Det amerikanske handelstilsyn, Federal Trade Commission (FTC), har nemlig for anden gang i denne uge fået afvist deres forsøg på at blokere Microsofts milliardopkøb af spilgiganten Activision Blizzard.

Det skriver The Verge.

Tirsdag 11. juli besluttede en føderal dommer i delstaten Californien således at give grønt lys til, at Microsoft kunne gå videre med sit 69 milliarder dollars store opkøb af spilvirksomheden. Et beløb, der svarer til 477 milliarder danske kroner.

FTC valgte herefter at anke afgørelsen, men fredag blev den også afvist, og nu ser det altså ud til, at handlen kommer til at blive en realitet.

Frygter skævvridning

Activision Blizzard står bag kæmpe spilsucceser som Call of Duty, World of Warcraft og Candy Crush.

Annonce:

Ifølge FTC vil Microsofts opkøb sende konkurrenter inden for spilkonsoller som Nintendo og Sony ud i kulden.

Helt konkret frygter FTC, at Microsoft med opkøbet vil begrænse visse spiltitler til udelukkende at være tilgængelige på Xbox-konsollen, som Microsoft selv står bag.

Reuters skriver, at Microsoft i et forsøg på at imødekomme FTC's bekymringer har indvilget i at give konkurrenterne licenser til spillet Call of Duty.

Britiske myndigheder blokerer

Det er dog muligt, at Microsoft ikke kommer til at underskrive aftalen lige med det samme, da den britiske konkurrencemyndighed, CMA, har valgt at blokere købet, hvilket har givet anledning til flere forhandlinger.

The Verge har dog tidligere skrevet, at CMA ikke har den formelle magt til at stoppe opkøbet.

Men som tilsynsmyndighed har den stor indflydelse på, hvordan udenlandske selskaber gør forretning i Storbritannien.