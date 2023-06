Godt nyt til elbil-købere: Tager kun 15 minutter

Bilsynsvirksomheden Dekra forventer, at deres nye test af elbil-batterier bliver lige så normalt som et rust-tjek

Selv om noget går hurtigt, kan det stadig være godt.

Indtil nu har det taget en krig, hvis man skulle have tjekket batteriet på sin elbil, men det forsøger bilsynsvirksomheden Dekra at ændre på.

For med kun 100 meters acceleration kan de med deres nye ’sundhedstest’ ifølge eget udsagn indsamle nok data til at fastslå kapaciteten af et brugt elbilsbatteri.

Og det kan være praktisk i en tid, hvor interessen for elbiler stiger, og stadigt flere brugte modeller kommer på markedet.

Sidste år kunne brugtvogns-siden Bilbasen eksempelvis berette, at over 6.000 elbiler var til salg på deres hjemmeside, hvilket er en ny rekord.

Hos Dekra har de da også store forventninger til teknologien, som, de tror, vil revolutionere branchen, fortæller Mikael Morell, der er administrerende direktør i bilsynsvirksomheden.

- Vi er overbeviste om, at denne test vil blive en fast del af handel og leasing med brugte elbiler. Købere af brugte elbiler kan forvente, at bilen er gennemtestet, inden der bliver givet håndslag. Ligeså vil leasingfirmaer kunne teste batteriets tilstand i de biler, de får tilbage. I fremtiden vil det blive det en lige så normal del af handlen med brugte biler som rust-tjek og syn, spår han.

Især hér er det vigtigt

Ifølge Mads Aarup, der er IDA's ekspert i elbiler og batteriteknologi, er det en god tendens, at test af elbil-batterier bliver mere normale og en almindelig del af processen, når man køber en brugt model.

Han ser nemlig batteriets tilstand som elbilens 'anden kilometertæller', der samtidig kan give en masse vigtig information.

- Det er jo bilens dyreste enkeltkomponent. Et bilbatteri kan sagtens koste 100.000 kroner og op efter, og derfor giver det selvfølgelig rigtig god mening at interessere sig for, hvordan det har det, siger Mads Aarup.

Han mener især det er er fornuftigt, hvis man køber en brugt elbil, hvor garantien er udløbet, eller hvor den kun dækker ved funktionsfejl.

- Hvis det er tilfældet, skal man have styr på batteriets sundhedstilstand, siger han og fortsætter:

- Man skal huske, at der er en masse parametre, som skal være til stede, når man tester et elbil-batteri, og at testen bygger på data fra bilens egen computer. Det giver lidt usikkerhed, men man kommer formentligt frem til noget med en fair nøjagtighed.