Godt nyt til retro-fans

Trenden med retro-konsoller fortsætter med Atari 2600+, der er en moderne genskabelse af 4-switch-konsollen fra 1980.

Den følger i fodsporene på retro-konsoller som PlayStation Classic, Sega Genesis (Mega Drive), Commodore 64 og Super NES Classic.

Atari 2600+ leveres med en replika af det originale CX40+ joystick samt en 10-i-1 kassette med følgende spil: Adventure, Combat, Dodge 'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball, Yars' Revenge.

Kompatibel med originale kassetter

Endnu vigtigere er det, at den nye udgave af konsollen er kompatibel med de originale 2600 og 7800 kassetter. En komplet liste over kompatible spil kan findes her

- Bevarelse af klassiske spil er en prioritet for Atari, og udgivelsen af Atari 2600+ vil gøre de hundredvis af Atari 2600 og 7800 spil, der er blevet udgivet i løbet af de sidste 50 år, universelt tilgængelige, sagde Wade Rosen, Ataris bestyrelsesformand og adm. direktør.

Tilsluttes med HDMI

Det er stadig muligt at tilslutte den originale Atari til et TV via en adapter, men den nye Atari 2600+ kommer med HDMI-udgang, som kan forbindes til så godt som alle moderne TV og monitorer. Den får strøm via USB-C.

Kabinettet måler 80% af den originale størrelse, og soklen er forstørret en smule for at undgå, at kassetter sidder fast. Der bruges emuleringssoftware til at afvikle spillene, da den er bygget på en Rockchip 3128 systemchip.

Tilgængelig til efteråret

Atari 2600+ bliver tilgængelig på Atari.com i Nordamerika den 17. november og inden længe i resten af verden. Det er prissat til 120 Euro, hvilket svarer til ca. 900 danske kroner.

Ekstra spil kan købes særskilt til 30 Euro og der findes desuden en kopi af paddle-controlleren (CX30) til 35 Euro inkl. 4 spil.