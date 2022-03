Gør grin med iPhones nye farver: Se dem her

Med udpræget begejstring for egne produkter speedsnakkede topfolk fra Apple sig tirsdag gennem en række nye produkter fra den amerikanske techgigant. Det skete live under Apple-eventet 'Peek Performance'.

Blandt lanceringerne var iPhone 13 i to nye farver. Henholdsvis iPhone 13 og iPhone 13 mini i 'grøn' og iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max i 'grangrøn'.

Apples iPhone 13 Pro i grangrøn. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Folk elsker allerede det design, iPhone 13 Pro og iPhone 13 har, og vi er rigtig glade for, at vi nu kan løfte sløret for de imponerede nye finisher i grangrøn og grøn, som gør det store udvalg af smukke farver i iPhone serien endnu bedre, sagde Bob Borchers, Apples Vice President of Worldwide Product Marketing, i forbindelse med lanceringen.

Der er altså ikke tale om en ny model men blot en ny farve, der formentligt skal forlænge mobilens salspotentiale.

Samsung er smigret

De nye grønne farver fik øjeblikkeligt Apples sydkoreanske ærkefjende Samsung til tasterne.

- Ultra? Grøn? Vi føler os smigret i dag, skrev Samsung til sine knap fem millioner følgere på sin amerikanske Twitter-profil.

Samsung Galaxy S22-serien. Foto: Pr-foto

For blot en måned siden lancerede Samsung Galaxy S22-modellerne i en grøn farve - inklusiv Samsung S22 Ultra.

Og her er endnu et navnesammenfald. Under Apple-eventet 'Peek Performance' blev der lanceret en ny udgave af Apples egen chip døbt 'M1 Ultra'.

Under tweetet følger en heftig diskussion af, hvem af de to techgiganter der kopierer hvem.

Apples iPhone 13 mini i grøn. Foto: Tariq Mikkel Khan

