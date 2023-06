Google advarer: Kinesiske TV-bokse sælges med skadelig software

Bruger du, eller påtænker du at købe, en importeret TV-boks fra f.eks. AliExpress, Wish, Geekbuying eller sågar Amazon, så bør du læse videre. Boksene sælges også af visse danske forhandlere.

I maj var sikkerhedsforskere ude og advare om, at populære 'Android TV'-bokse produceret af AllWinner og RockChip, der sælges under samme navne og andre navne, sælges med præinstalleret malware.

Malware er ondsindet, skjult software. Der er konkret tale om et botnet, der genererer penge ved at trykke på reklamer, om end botnettet kan konfigureres fra afstand til at gøre hvad som helst, når som helst.

Men selvom disse bokse har 'Android TV' i navnet, så kører de mobil-Android, såkaldt AOSP, med ændret brugerflade. Enhver producent kan indlæse en TV-boks med mobil-Android uden tilsyn. Og det er netop problemet.

Google reagerer

Ligesom Flatpanels' advarsel og anbefaling tidligere i maj, så anbefaler Google, at du styrer uden om Android-bokse, der ikke er blevet certificeret.

'... vi samarbejder med vores partnere om at sikre, at Android TV OS-enheder overholder strenge sikkerheds- og privatlivspolitikker, og gennemgår omfattende tests for at sikre kvalitet og brugersikkerhed,' skriver Google i et skriftligt svar.

'Vi har for nylig modtaget spørgsmål vedrørende TV-bokse, der er bygget med Android Open Source Project og markedsføres som Android TV OS-enheder. Nogle af dem kommer muligvis også med Google-apps og Play Butik, der ikke er licenseret af Google, hvilket betyder, at disse enheder ikke er Play Protect-certificerede,' tilføjer Google.

Gør dig selv en tjeneste, og tjek lige, om din tv-boks er certificeret. PR-foto

Er din boks Play Protected?

Play Protect er Googles system til beskyttelse mod malware i apps. Du kan tjekke, om din boks er Play Protect-certificeret ved at følge disse trin.

Du kan se hvilke mærker Google samarbejder med her:

Bemærk dog, at visse mærker produceres af andre bagvedliggende selskaber. F.eks. produceres bokse af mærket Strong, som sælges i Danmark, af Skyworth.

'Hvis din enhed ikke er Play Protect-certificeret, anbefaler vi, at du kontakter din enhedsproducent og beder om en fuldt testet, Play Protect-certificeret enhed,' afslutter Google.

Tjek også lige denne nemme gennemgang af, hvordan du gør din computer sikker.