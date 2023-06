Googles store satsning kommer alligevel ikke til Europa – endnu

Tech-giganten er bange for, at de ikke kan overholde EU's regler om persondata og har derfor udskudt lanceringen på ubestemt tid

Det er sjældent, at Google bliver overhalet indenom.

Men når det kommer til AI-teknologi som ChatGPT, så er de stadig mere end et par skridt bagud.

Og det ser ikke ud til at ændre sig lige foreløbig.

Tech-giganten har nemlig udskudt lanceringen af sin chatbot, der går under navnet Bard, i Europa.

Det skriver tech-mediet Gizmodo.

Udmeldingen er overraskende, da de for lidt under en uge siden fortalte vidt og bredt, at Bard ville lande på europæisk grund her i weekenden.

Men Google er bange for, at de ikke kan overholde databeskyttelsesforordningen, som i grove træk går ud på at beskytte persondata og privatlivets fred for enkeltpersoner i EU.

Sådan burde det have set ud på Google lige nu. Foto: Matt Rourke.

Balba

Bard er ikke blot et smart navn, men står for 'Bidirectional Encoder Representations from Transformers' og er på mange måder Googles pendant til ChatGPT.

Det kan på mange måder ses som en opgradering til den klassiske søgefunktion på Google, hvor AI-teknologien nu i stedet vil give mere dybdegående svar, som trækkes fra alle nettets afkroge.

Formålet er, at man skal kunne søge information på en mere flydende måde og stille opstillende spørgsmål, indtil man får det svar, man søger.

Allerede I maj meldte Google ud, at de havde et ønske om at gøre Bard mere tilgængeligt for folk i Europa

Dog var det vigtigt, at ’det bliver gjort på en ansvarlig måde og i rådførelse med eksperter og lovgivere’, fremgår det af en mail, som Google har sendt til Gizmodo.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvornår Google Bard rulles ud i Europa.