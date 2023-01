Guide: Det bør du gøre med et nyt tv

TV-skærmen af i dag er en avanceret computer i sig selv, og derfor kan den godt være ualmindeligt drilsk at sætte ordentligt op til din næste 'binge-fest'. Her får du guiden til at få alt ud af din nye skærm

Du kan få mere ud af din moderne TV-skærm med simple ændringer i menu og opsætning. Det hjælper Ekstra Bladet og Flatpanels.dk dig med i denne guide

Opsætning af TV

TV-skærme leveres typisk i 'Standard' eller 'Eco' billedtilstand, afhængigt af mærke, model og størrelse.

'Standard' giver pang-farver, som ikke respekterer den måde, skaberne af indholdet gerne vil fremvise det, mens 'Eco' kan være nødvendig på nogle skærme/størrelser (f.eks. 8K) for at overholde EUs energiregulativ. Det giver lavere lysstyrke end muligt.

Man bør skifte ud af 'Standard' for at få godt billede. Den mest farvepræcise billedprofil hedder typisk 'Film' (Samsung), 'ISF' (LG), 'Expert' (Philips), 'Personlig' (Sony), 'Professional' (Panasonic) eller lignende. Er lysstyrken i underkanten (disse billedprofiler er optimeret til mørke omgivelser ligesom biografen), så øg lysstyrken i menuen.

Et skift ud af 'Eco' øger lysstyrken i skærmen og forbedrer billedet, men øger også strømforbruget. Det er ikke en stor stigning, så det er bestemt en overvejelse værd. Nogle biblioteker udlåner en strømmåler.

Vær opmærksom på, at moderne TV kan indstilles forskelligt på hver HDMI-port, nogle gange for hver enkelt app, og afhængigt af videosignalets type, så du er nødt til at gentage ovenstående process, mens du skifter rundt mellem apps, afspillere mv.

Vil du have endnu mere ud af din TV-skærm, så se Flatpanels' forslag til kalibrerings-indstillinger her

Styr alt med samme fjernbetjening

Der er indbyggede streaming-apps i Smart TV, men det er ikke sikkert de alle er der. Mange Smart TV opdateres heller ikke efter køb, hvilket indebærer, at apps med tiden bliver ustabile eller helt forsvinder. Android TV og Google TV opdateres ofte, men ikke altid.

Vi anbefaler, at man køber eller i hvert fald overvejer Apple TV 4K boksen. Den er i TV-verdenen, hvad iPhone er for mobilverdenen. Dvs. en brugeroplevelse i top, med løbende opdateringer og hurtigere hardware, der kan stå distancen.

PR-foto

Eller hvis det skal være billigt til opgradering af en ældre skærm, så Chromecast med Google TV.

En ekstern boks bør ikke afskrække dig. Den kan i dag styres med TV'ets fjernbetjening uden opsætning. Hvis du streamer al dit indhold, altså ikke længere bruger TV'ets tuner, så kan boksens fjernbetjening også helt overtage med tænd/sluk af TV og lydstyrkeregulering.

Det kræver blot, at såkaldt HDMI CEC er aktiveret. En guide til HDMI CEC findes her.

Opsætning af soundbar

Har du købt ny soundbar, så er det vigtigt at tilslutte den korrekt for at udnytte nyeste lydformater. Optisk lydudgang er f.eks. en gammel standard for lydtilslutning, som ikke understøtter Dolby Atmos-lyd i film eller lyd fra spilkonsoller i høj kvalitet.

Foto: Tek.no

Det er ikke længere eksotisk at få disse lydformater ind i stuen. F.eks. tilbyder Netflix, Disney+, Apple TV+, HBO Max film og serier i Dolby Atmos. Det betyder ikke, at du får lyd som i biografen, men det giver et løft.

Se også på Flatpanels: Guide: Dolby Atmos i hjemmet

Du bør bruge TV'ets HDMI ARC-port, som er en nyere type lydudgang, eller endnu bedre HDMI eARC, som er en moderne lydudgang med høj båndbredde til nyeste lydformater. eARC skal understøttes i både TV og soundbar.



