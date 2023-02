Guide: Få mest muligt ud af PlayStation 5 og Xbox Series X

Efter et par år med store udfordringer, er leverancesituationen endelig begyndt at løsne op for PlayStation 5 og Xbox Series X. Du har måske allerede et tilhørende 4K TV eller går med tanker om at købe.

Uanset hvad er der faktorer, som du bør kende til.

HDMI 2.1 åbner for nye muligheder

PS5 og Xbox Series X er de første spilkonsoller med såkaldt HDMI 2.1, som er den nyeste HDMI-standard. HDMI 2.1 åbner for signaler i op til 4K-opløsning ved 120 Hz (billeder per sekund), hvorimod den ældre HDMI 2.0 standard klarer op til 4K 60 Hz.

Flere billeder per sekund giver mere flydende afvikling og sikrer, at spillet føles mere 'levende'.

HDMI 2.1 åbner også for såkaldt VRR, som er variabel billedfrekvens, der giver færre hak i spillet og lavere forsinkelse på styring med controlleren. Og endelig er HDR-delen forbedret, hvilket vil sige, at du får spiloplevelser i et udvidet spænd af lys og farver.

Med andre ord potentielt meget flottere grafik på TV-skærmen. Hvis din TV-skærm vel og mærke også har HDMI 2.1.

Under konsollens billedindstillinger kan du tjekke, om 120 Hz, HDR og VRR er aktiveret. Når du åbner et spil, som bruger nogle af disse nye teknologier, vil konsollen automatisk skifte over.

Nogle spil har en 'Performance'-tilstand i selve spilindstillingerne, hvilket typisk er den, der aktiverer 120 Hz. Det er modsat en 'Fidelity' eller anden tilstand, som kører i 60 Hz, men typisk med højere detaljegrad. Der er for brugeren flere valgmuligheder i spillene end man har været vant til på en spilkonsol.

Går du glip af fordelene?

Der er flere faldgruber, som kan føre til, at du ikke kan nyde godt af fordelene.

Føres spilkonsollens HDMI-kabel igennem en soundbar eller receiver først, så vil alle de nye teknologier i HDMI 2.1 oftest blive skåret fra, idet soundbarer og receivere ofte kun har HDMI 2.0.

Overvej i stedet at sæt konsollens HDMI-kabel direkte til TV'et og før lyden tilbage til soundbar/receiver fra TV'et.

Vær opmærksom på, at HDR stiller meget store krav til din TV-skærm. Med de fleste TV-skærme anbefaler vi, at man slå HDR fra på PlayStation 5 og Xbox Series X, idet det kan føre til dårlige billedkvalitet. Ejer du derimod et OLED TV eller et LCD TV med miniLED eller zone-styring, så anbefaler vi, at HDR aktiveres.

Det kan se vidunderligt ud, når skærmen har den rette hardware!

For at opleve, hvad HDR kan gøre for billedoplevelsen så prøv eksempelvis spillene 'Ori and the Will of the Wisps' på Xbox eller 'Uncharted 4' på PlayStation sammen med et OLED TV.

For at udnytte fordelene i HDMI 2.1 skal du i øvrigt bruge det rette kabel kaldet 'Ultra High Speed'. Et sådan kabel ligger i kassen til din PS5 eller Xbox Series X.



