Guide: Styr tv-boksen og tv'et med samme fjernbetjening

Tanken om Smart TV'et - en integreret løsning - er besnærende, men det har desværre ikke udviklet sig ligesom smartphone. I stedet repræsenterer Smart TV en kategori med manglende opdateringer af styresystem, begrænset funktionalitet, huller i app-udvalget samt apps der helt ophører med at virke efter få år.

En løsning kan være en ekstern boks såsom Apple TV 4K eller Nvidia Shield med et komplet TV-styresystem (i dette tilfælde tvOS eller Android TV), som kan overtage streamingforbrug og andre funktioner såsom spil. Disse TV-operativsystemer opdateres løbende og boksen kan udskiftes uden større omkostning.

Boksen som koncept har et blakket ry, ikke mindst fordi den ofte har involveret en ekstra fjernbetjening. Det er dog ikke længere nødvendigt.

I mere end et årti har HDMI CEC været standardudstyr i selv billige TV-skærme. CEC indebærer, at man kan styre boksens brugerflade vha. TV'ets fjernbetjening eller styre TV'et via boksens fjernbetjening. Man kan tænde og slukke enhederne samtidig med fjernbetjeningen, samtidig med, at TV'et automatisk skifter HDMI-input. Man kan tilmed bruge play/pause knapperne.

Visse bokse har ydermere automatisk IR (infrarød) læring. Når enhederne første gang tilsluttes, så genkendes TV-modellen, hvorefter boksens fjernbetjening automatisk opsættes til også at kunne styre lydsstyrken på TV eller en tilsluttet soundbar/receiver.

En lille opstilling fra gamle dage. Arkivfoto: Getty Creative

Nyere bokse fra tv-distributører som Allente, Stofa og YouSee har ligeledes HDMI CEC.

Hvis man overgår fuldstændig til streaming, så kan man reelt lægge TV'ets fjernbetjening i skuffen og lade boksens TV-styresystem og fjernbetjening overtage. Hvis man stadig bruger TV'ets indbyggede tunere til tv-kanaler via antennestikket, så kan man omvendt vælge at bruge TV'ets fjernbetjening til også at styre boksen.

HDMI CEC virker automatisk, når begge enheder understøtter det, men CEC kan som udgangspunkt være deaktiveret i boksen eller TV'et.

Hver TV-producent har på forvirrende vis opfundet eget navn for HDMI CEC. Tjek TV'ets indstillingsmenu for at aktivere det:

B&O: Simplink (i nyere modeller med LG TV, ældre modeller har ikke HDMI CEC)

Hisense: HDMI Control

LG: Simplink

Panasonic: Viera Link

Philips: EasyLink

Pioneer: Kuro Link

Samsung: Anynet+

Sharp: Aquos Link

Sony: Bravia Link

Toshiba: CE-Link eller Regza Link

TCL: Consumer Electronics Control (CEC)

Genstart enhederne.

Du burde nu uden videre kunne bruge højre/venstre/op/ned piletaster på TV-fjernbetjeningen til at styre boksen og andre funktoner, afhængigt af enheden.



