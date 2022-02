Hæver grænsen

Førende eksperter i mental sundhed, organisationer, akademikere, omfattende research og feedback fra brugerne har fået os til at indse, at brugerne gerne vil have hjælp til at bruge mindre tid på Facebook og Instagram.

Sådan lød det oppustede budskab fra Facebook, nu Meta Platforms Inc. (Meta), da de i 2018 indførte et aktivitetspanel med mulighed for at begrænse brugen af de sociale medier.

Funktionen giver besked, når man har brugt eksempelvis fem minutter, ti minutter eller en time i Instagram-appen.

Man indstiller selv tidsintervallet, og derefter er det op til en selv at fortsætte eller tage en pause, når man bliver påmindet om, at tiden er brugt.

Men det bliver der ændret på nu.

Instagram-appen forsøger nu at få dig til at ændre tidsbegrænsningen med en pop op-meddelelse, når du går ind i 'Administrer din tid'. Hvis du ændrer det, og dit nuværende tidsinterval er mindre end 30 minutter, kan du ikke lave det om igen. Foto: Screendump/Instagram

Hæves efter aktietæsk

Mens implementeringen af den nye funktion skete med pibe og trommer, har Meta i stilhed sneget den nye opdatering ind, hvor man ikke længere kan vælge påmindelser på mindre end 30 minutter.

Minimumsgrænsen er nu fra 30 minutter og op til tre timer, hvis man ønsker at bruge funktionen.

Ændringen kommer kun få uger efter, Meta fik historiske tæsk på aktiemarkedet. Meta, der lever af opmærksomhed og tjener flere penge, jo mere tid folk bruger på Instagram og Facebook, faldt mere end 1600 milliarder kroner i markedsværdi på blot et enkelt døgn i begyndelsen af februar.

Det er ifølge Bloomberg det største fald i markedsværdi for ét firma på én dag nogensinde.

Man er for nuværende ikke tvunget til at øge tidsrammen, men hvis man først ændrer det, er de gamle tidsintervaller væk.

Vil undgå mange beskeder

Virksomheden forklarer ændringen med, at man ønsker at 'undgå at sende folk flere meddelelser på samme tid'.

Der eksisterer nemlig en anden funktion, som blev introduceret sidste år, som Instagram kalder 'Take a Break' - eller mindre mundret i den danske udgave: 'Sæt alle på pause.'

'Take a Break'-funktionen er væsentligt anderledes end aktivitetsfunktionen. Begge funktioner er tilgængelige i appen, men minimumsgrænsen for en aktivitetsnotifikation er altså hævet med 25 minutter. Foto: Screendump/Instagram

'Vi har to tidsstyringsfunktioner. Vores eksisterende 'daglige grænse' viser dig en notifikation, når du har nået din daglige grænse, men vores nyeste funktion 'Take a Break' viser dig fuldskærmspåmindelser om at forlade appen og inkluderer ti minutters intervaller. Vi ændrede mulighederne for 'daglig grænse' for at undgå at sende folk flere meddelelser på samme tid,' lyder forklaringen fra Instagram til Techcrunch.

Hvad der ellers har fået Meta til at vurdere, at 30 minutter på Instagram uden pause er bedre end fem minutter, melder hverken eksperter i mental sundhed, organisationer, akademikere eller omfattende research hos Instagram noget om.

Meta er i øjeblikket i kapløb med andre techvirksomheder om det såkaldte metaverse. Flere store techfirmaer har allerede brugt hundredvis af milliarder på opkøb alene i 2022.