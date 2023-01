Hakker din Chromecast? Sådan løser du det

Film, serier, tv-programmer og live-indhold optages af flere årsager i forskellige billedfrekvenser, f.eks. 24, 25, 30, 50 eller 60 billeder per sekund.

Hvis hver variant skal gengives korrekt, kræves såkaldt match-funktion. Det har Chromecast ikke og derfor udsendes al video som udgangspunkt i 60Hz fra Chromecast via HDMI-kablet til din TV-skærm.

Simpel matematik afslører, at 25 og 50 ikke går op i 60. Derfor ser man hak i bl.a. danske og europæiske tv-programmer, når man streamer vha. Chromecast. Problemet vedrører YouSee, Stofa, Waoo, Allente, DRTV, TV 2 Play, Viaplay og andre.

PR-foto

Her følger en guide til Chromecast fra Ekstra Bladet og Flatpanels.

Ser du primært dansk og europæisk tv (inkl. sport) samt primært film fra en dansk tv-distributør (som typisk konverterer film fra 24 til 25fps ved at speede dem op), så kan du med fordel manuelt indstille din Chromecast til 50Hz output.

Annonce:

Læs også: Guide til streamingtjenester, TV-platforme & apps

Gør følgende på Chromecast og Chromecast Ultra:

Download 'Google Home' appen på din smartphone

Tilføj/vælg din Chromecast-enhed i appen

Tryk på tandhjulet (øverste hjørne) -> Videoindstillinger -> 50Hz HDMI-tilstand: Aktivér

Efter kortvarig sort skærm på TV'et bør Chromecast nu køre 50Hz

Arkivfoto: Getty Creative

Gør følgende på Chromecast med Google TV:

Åben side-menu til højre

Vælg: Indstillinger -> Skærm & Lyd -> Opløsning -> 4K 50Hz (eller 1080p 50Hz på HD-skærm)

I samme omgang bør du aktivere match af dynamikområde således: Dynamisk område for matchet indhold -> Matched indhold

Med Chromecast opsat til 50Hz vil amerikanske film og serier fra filmtjenester og amerikanske tjenester såsom Netflix, Disney+ og HBO Max nu i stedet hakke. Sæt Chromecast tilbage 60Hz for at undgå dette.

Annonce:

For helt at komme ud over manuel indstilling skal du som nævnt have fat i en afspillerenhed med match-funktion, f.eks. Apple TV 4K boksen.

Hvis videosignalet i stedet sporadisk stopper eller bliver i meget dårlig kvalitet, så skyldes det din internet/netværksforbindelse. Sørg for, at der er ordentlig WiFi-forbindelsen imellem hjemmets router og Chromecast-enheden.



Er du nået til vejs ende af din liste over tv-serier, man bare skal se? Frygt ej, her er det nye års bedste af slagsen.