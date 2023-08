Halv pris på alle mobilabonnementer resten af året

Hos lavprisselskabet Call me kan du lige nu spare helt op til 450 kroner ved at købe mobilabonnement til halv pris resten af 2023

I sidste uge var det lavprisselskabet duka, der halverede prisen på mobilregningen resten af året.

Nu er et andet lavprisselskab, Call me, klar med et endnu skarpere tilbud.

Spar op til 450 kroner på mobilregningen

Arkivfoto: Getty Images

Resten af året har Call me halv pris på fire af sine mobilabonnementer. Slår du til nu, kan du dermed få cirka 4,5 måneders mobilabonnement til halv pris:

Fri tale og 50 GB data (30 GB i EU)

Pris: 134 kroner per måned (74 kroner per måned resten af 2023)

Fri tale og 80 GB data (20 GB i EU)

Pris: 144 kroner per måned (79 kroner per måned resten af 2023)

Fri tale og 200 GB data (20 GB i EU)

pris: 154 kroner per måned (84 kroner per måned resten af 2023)

Fri tale, fri data (25 GB i EU) og 5G

Pris: 214 kroner per måned (114 kroner per måned resten af 2023)

Køber du et mobilabonnement nu og opnår halv pris resten af året, sparer du henholdsvis 270, 293, 315 og 450 kroner. Det er altså et af de bedre tilbud på mobilabonnementer, du kan finde lige nu.

Alle Call me-abonnementer inkluderer gratis adgang til streamingtjenesten C More. Dertil kan man tilkøbe billig adgang til Spotify Premium for 79 kroner per måned. For nylig hævede Spotify normalprisen til 109 kroner per måned.

Tilbuddet gælder kun ved oprettelse af nye abonnementer og kan købes frem til 4. september 2023.

Stribevis af gode tilbud hos teleselskaberne

Arkivfoto: Getty Images

Det er ikke kun Call me, der har gode tilbud på mobilabonnementer lige nu. Tre andre lavprisselskaber lokker med rabatter i disse dage.

eesy

Hos eesy koster selskabets tre mobilabonnementer lige nu henholdsvis 29, 39 og 49 kroner per måned de første to måneder. Dermed sparer man henholdsvis 180, 180 og 300 kroner.

CBB Mobil

CBB Mobil sælger, ligesom eesy, tre mobilabonnementer til henholdsvis 29, 39 og 49 kroner per måned de første to måneder. Her sparer man også henholdsvis 180, 180 og 300 kroner.

OiSTER

Hos OiSTER får man også de første to måneder meget billigt ved køb af et af tre abonnementer. Besparelserne er henholdsvis 140, 160 og 240 kroner.

Husk den gode mobildækning

Lad dig ikke stirre blind på gode tilbud og store rabatter. Du bør som altid vægte mobildækningen højt, når du skifter teleselskab.

Er du i tvivl om, hvilket mobilnet de forskellige teleselskaber anvender, og hvor god dækning teleselskaberne har hos dig?

Så kan du med fordel tjekke mobildækningen på Telepristjeks dækningskort. Her har mere end 10.000 danskere delt ud af deres erfaringer med de danske teleselskaber.

