Han gør det igen: Kopierer megastjerner

To af verdens største rap-stjerner er endnu engang gået sammen om at lave et vaskeægte hit.

Eller næsten da. For selvom det godt nok lyder som Travis Scott og 21 Savage på sangen ’Whiplash’, der lige nu er alle steder på de sociale medier, så er sangen udelukkende lavet ved hjælp af kunstig intelligens.

Whiplash er nemlig lavet af den omdiskuterede producer Ghostwriter, der har lagt sangen ud på det sociale medie TikTok.

Du kan høre sangen nedenfor.

'Fremtiden er her

Den mystiske producer, der i bedste Scooby Doo-stil gemmer sig bag et hvidt lagen, sender i slutningen af videoen til sangen en lille stikpille til de to verdenskendte rappere.

’Musikkens fremtid er her. Kunstnere har nu muligheden for at lade deres stemmer arbejde for dem, uden de selv behøver løfte en finger,’ skriver Ghostwriter på TikTok.

Annonce:

I samme ombæring opfordrer han de to superstjerner til at kontakte ham, så de kan få udgivet sangen ’rigtigt’.

Går efter pris

Ghostwriter blev for alvor kendt i starten af året, hvor han udgav hittet ’Heart on My Sleeve,’ hvor han brugte de canadiske megastjerner Drake og The Weeknds stemmer.

Sangen blev hørt af millioner på tværs af Spotify, Apple Music og andre streamingtjeneste, inden den blev pillet ned igen.

Nedenfor ses et opslag fra den kendte hiphop-personlighed DJ Akademiks, der mener, at AI-Drake lyder bedre end den virkelige Drake.

Som en ekstra krølle på halen har den mystiske sangskaber - ifølge The New York Times - planer om at indstille sine to ai-sange til en Grammy i kategorien ’årets bedste rap-sang’ og ’årets bedste sang.’

Og det er ikke utænkeligt, at sangene rent faktisk har en chance for at blive nomineret.

Det fortæller Havey Mason, der er direktør for organisationen bag Grammyuddelingen.

’Sangene er jo helt sikkert berettiget til at kunne blive nomineret, fordi de rent er skrevet af et menneske,’ fortæller han til den amerikanske avis.

Ingen af de omtalte rappere har kommenteret på sangene.