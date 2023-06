Hel by går sammen: Forbyder det for alle børn under 13 år

I den irske by Greystones er de så trætte af mobiltelefoner, at de nu er gået sammen om et fælles forbud

Flere irske børn må nok vente med at lære de nyeste TikTok-danse eller bruge de mest populære Snapchat-filtre.

For forældrene i den irske by Greystones er blevet enige om at forbyde mobiltelefoner for alle børn under 13 år.

Det skriver The Guardian.

Forbuddet er godt nok frivilligt, men flere forældre har fortalt, at man har fået skabt en folkestemning, der gør, at det skulle blive lettere at håndhæve.

Det er forældrenes håb, at det nye tiltag om mobiltelefonfrihed skal være med til at mindske angst og eksponering af upassende indhold – en dagsorden, der fylder meget i Irland for tiden.

Vil bevare uskylden

Forbuddet er indgået af forældre på otte forskellige skoler, hvor børnene er fra 4 til 12 år gamle, og det skal ikke blot gælde på skolerne, men også i hjemmet.

’Hvis alle gør det her, så er der ingen, der vil føle sig udenfor, hvis de ikke har en telefon. Det gør det så meget nemmere for os forældre at sige nej,’ fortæller Laura Bourne, der har et mindre barn, og fortsætter:

’Jo længere vi kan bevare deres uskyld, jo bedre.’

Rachel Harper, der er rektor på skolen St. Patrick's i Greystokes, og som står bag initiativet, fordi hun oplevede, flere niårige der krævede mobiltelefoner, er tilfreds med, at så mange har valgt at støtte op om det.

’Børnenes barndom bliver kortere og kortere, og telefonerne er begyndt at snige sig ind tidligere og tidligere i de unges liv’, forklarer hun.

Rektoren håber, at tiltaget bliver den nye norm.