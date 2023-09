Helt slut: Microsoft dræber tekstprogram

Alt godt har en ende. Men det har alt mindre godt også.

Derfor er det ikke overraskende, at Microsoft efter næsten 30 år trækker stikket på en af deres mest kendte funktioner.

For den gratis og lidt skrabede udgave af Word, Wordpad, er snart fortid.

Det skriver Microsoft.

’Wordpad bliver ikke længere opdateret og fjernes helt i fremtidige udgaver af Windows. Vi anbefaler, at man i stedet bruger Microsoft Word, hvis man skal lave længere tekster i .doc- og .rtf-formater eller Windows Notepad for simple tekster, skriver tech-giganten.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Wordpad har eksisteret på Windows-computere siden 1995. Foto: Microsoft

Konkurrent opgraderes

Wordpad er en utroligt simpel tekstfunktion, hvor man kan lave dokumenter med formateret tekst, billeder og links.

Programmet er nærmest ikke blevet opdateret, siden Windows 8 udkom i 2012, og det er derfor heller ikke særlig overraskende, at Microsoft nu ikke længere satser på det.

Nyheden kommer ganske kort tid efter, Microsoft meldte ud, at de vil opdatere deres skrivetjeneste Notepad.

Opdateringen indbefatter blandt andet en automatisk gemmefunktion.

Næste udgave af Windows udkommer efter alt at dømme i 2024, skriver tech-mediet The Verge, som forventer, at den kommer til at være spækket med funktioner, som bruger kunstig intelligens.