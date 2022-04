Henrik Fisker forsvinder pludselig fra Twitter

Den kendte danske bildesigner og grundlægger af Fisker Inc., som designer elbiler, er forsvundet fra Twitter.

Der sker kort efter, at verdens rigeste person Elon Musk har opkøbt det sociale medie mandag aften dansk tid for 44 milliarder dollars, skriver flere internationale medier heriblandt amerikanske Bloomberg.

Sådan ser profilen ud, hvis man tilgår den nu. Foto: Screendump

Mandag skrev han ifølge Bloomberg på sin Twitter-profil til sine 86.000 følgere, at de fremover kunne finde ham på Instagram uden at forklare yderligere. Herefter forsvandt profilen.

Sagsøgt af Tesla

I 2007 blev Fisker hyret som konsulent af Tesla, hvor han arbejdede med deres S-model. Elon Musk har siden 2004 været den største majoritetsejer i Tesla.

Henrik Fisker forlod dog Tesla efter kort tid for at udvikle plug-in-hybriden Karma, hvilket fik Tesla til at sagsøge Fisker med påstand om, at han havde stjålet fortrolig information.

Fisker fik Teslas søgsmål sendt til voldgift, og her afsagde voldgiftsmanden kendelse om, at Fisker ikke havde gjort noget galt. Bevismaterialet blev samtidigt beskrevet som 'overbevisende'.

Her ses Henrik Fisker foran en Fisker Ocean i Los Angeles i november 2021. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Henrik Fiskers firma arbejder lige nu på Fisker Ocean, som er en SUV med indmad lavet af genbrugte t-shirts, plasticflasker og fiskenet. 33.000 har foreløbigt reserveret et eksemplar af bilen, som koster mellem 445.000 og 595.000 kroner.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Henrik Fisker.