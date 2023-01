Henrik går i krig mod butikkerne: 'Folk har ret til deres penge'

En ny app er i gang med at tage de danske forbrugere med storm.

Den hedder Tjommi og er skabt af norske Henrik Johannessen.

Konceptet er simpelt, og man skal egentlig ikke gøre så meget andet end at give adgang til de kvitteringer, man har liggende på sin mail.

Herefter vil appen automatisk sørge for, at du får penge tilbage på din konto, hvis du har købt en vare, som efterfølgende falder i pris.

- Man har som minimum 14 dages returret, men mange virksomheder har også 30 dages prisgaranti. De færreste købere orker dog at gå ned i butikken og kræve de penge, de har ret til, tilbage, hvis varen er faldet i pris siden købet, forklarer Henrik Johannessen.

Annonce:

En stor bid af kagen

Det kan selvfølgelig være et stort skridt for mange at åbne op for sin mail, men folkene bag Tjommi har sørget for at lave et system, som bliver verificeret årligt og som kun indbefatter mails med kvitteringer.

Men ideen til appen fik stammer fra den virkelige verden, efter Henrik Johannessens far havde købt et nyt tv.

For kort efter købet var fjernsynet faldet næsten 3.000 kroner i pris, og han skyndte sig derfor ned i butikken, brokkede sig og krævede pengene tilbage.

Men det havde Henrik Johannessen ikke selv gjort - og han tænkte derfor, er der nok var mange andre som ham.

- Der ligger jo et arbejde i rent faktisk at holde øje med priserne og gå ned i butikken eller kontakte dem for at få penge igen, og det er der mange, som ikke gider eller er i stand til at bruge tid på, siger han.

Derfor ville han automatisere processen, så folk får, hvad de har ret til, mens Tjommi også tager en bid af kagen.

Annonce:

- Vi får 25 procent af det, som brugerne tilbagetjener. Så hvis man vil have alle pengene selv, skal man selvfølgelig selv stå for det, men hvis man alligevel ikke kommer til at bruge energi på det, så er det alligevel bare penge, man aldrig havde fået, forklarer han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Henrik Johannessen har store forventninger til årets januarudsalg, hvor der historisk er mange penge at hente. Foto: Casper Dalhoff

Mange nye brugere

Siden de gik i luften i Danmark i marts, har Tjommi ifølge Henrik Johannessen vokset i en ’vanvittig fart.’

Tjommi har nu omkring 65.000 aktive brugere i Danmark og dobbelt så mange har downloadet appen.

Henrik Johannessen fortæller, at de siden november har fundet prisen cirka 25.000 gange bedre, end en varer har været købt for, og han har store forhåbninger til januarudsalget.

- Kigger man på julehandlen, så er det typisk store produkter som tv og computere, der falder i pris. Men mange glemmer de mindre beløb, som især ses inden for fashion, fortæller han og uddyber:

Tøj kan skifte pris flere gange om dagen, og selvom det måske kun er mellem 100 og 300 kroner, så er det mange penge på lang sigt.

Lige nu virker Tjommi kun til Outlook og Google, men i starten af 2023 vil det også indbefatte iCloud og Yahoo.