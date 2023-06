Her er de fem bedste iPhones til prisen

Du kan spare yderligere 900 kroner ved at vælge iPhone 11 frem for iPhone 12, men her begynder alderstegnene også at vise sig.

Designmæssigt er der ikke mange forskelle, men skærmen på 6,1 tommer er af typen LCD.

Der er dog en kvik Apple A13 Bionic-processor og to 12 megapixel kameraer. Den er født med iOS 13-software og får også iOS 17 til september. iPhone 11 får med al sandsynlighed også iOS 18 næste år.

Foto: Apple